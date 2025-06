video suggerito

Shiloh cambia ufficialmente nome: eliminato il padre Brad Pitt, ha fatto un omaggio alla madre Angelina Jolie Shiloh, ex Jolie Pitt, ha deciso di cambiare ufficialmente il suo cognome. La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt ha deciso di eliminare dal suo nome qualsiasi riferimento al padre e di rendere omaggio unicamente alla madre.

A cura di Stefania Rocco

Shiloh, ex Jolie Pitt, cambia ufficialmente il suo cognome. A diversi anni dalla burrascosa separazione dai genitori, la giovane – oggi coreografa e ballerina 19enne attiva sopratutto nel campo della danza modern e hip hop – ha deciso di modificare ufficialmente il suo cognome per eliminare da esso ogni riferimento al padre Brad Pitt. L’unico genitore di riferimento, infatti, si conferma essere la madre Angelina Jolie con la quale la 19enne sta crescendo insieme agli altri suoi 5 fratelli.

Qual è il nome con il quale si è presentata Shiloh

Il 29 maggio scorso, in seguito a un’apparizione pubblica a Los Angeles organizzata a margine della presentazione della capsule Collection realizzata dalla stilista Isabel Marant con Net-A-Porter, Shiloh ha ufficializzato il suo nuovo nome. Partecipando all’evento in qualità di coreografa e ballerina al fianco di colleghi rinomati quali Keoni Rose e Tako Suzuki, la giovane è stata presentata come “Shi Joli”, un nome che rappresenta un chiaro omaggio alla madre Angelina. Ufficialmente abbandonato, invece, il cognome “Pitt” che rappresentava l'ultimo legame ancora rimasto in piedi con il padre.

La decisione di Shiloh presa in totale autonomia

Secondo quanto riportato da Entertinment Tonight, la decisione di Shiloh di modificare il suo cognome sarebbe arrivata per preciso volere della 19enne che l’avrebbe presa in totale autonomia: “Shiloh ha assunto un suo avvocato e ha pagato lei stessa, quindi Angie non lo sa e non può parlare a suo favore”. A confermare la scelta di distaccarsi anche pubblicamente dal padre è stato il suo avvocato che, contattato da Page Sex, ha dichiarato: “Ha preso una decisione indipendente e significativa in seguito a eventi dolorosi”. Proprio recentemente, in un'intervista rilasciata a Jimmy Fallon, Angelina Jolie aveva parlato di Shiloh come della figlia più riservata e refrattaria ad adeguarsi alla fama dei suoi genitori.