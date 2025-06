video suggerito

Brad Pitt: "Quando è finita con Angelina Jolie bevevo e fumavo marijuana tutti i giorni, volevo smettere di recitare" Brad Pitt si è raccontato un'intervista per la presentazione del suo ultimo film "F1-The Movie". L'attore appare raggiante, ma ha attraversato un periodo davvero difficile, segnato dalle dipendenze da alcol e droga, subito dopo la fine del suo matrimonio con Angelina Jolie, come è lui stesso a spiegare.

A cura di Ilaria Costabile

Brad Pitt è apparso raggiante alla presentazione del suo ultimo film, F1-The Movie, concedendo diverse interviste nelle quali non si è risparmiato raccontando anche i periodi più difficili della sua vita, anche piuttosto recenti, perché risalgono alla fine del legame con Angelina Jolie. Il divo di Hollywood, infatti, è stato sul punto di lasciare la recitazione, perché ormai dipendente da alcool e droghe, ma poi è riuscito a venirne fuori, riprendendo in mano la sua vita e la sua professione.

Brad Pitt e le dipendenze da alcol e droga

È l'attore stesso a dire "ero in ginocchio", ricordando la fine del suo matrimonio e il periodo immediatamente successivo in cui aveva affidato all'alcool il suo malessere, diventandone dipendente. Pitt ha raccontato che prima di fare colazione, ogni giorno, era solito fumare marijuana: "Ero fuori controllo, sono stato vicino anche a smettere di recitare" ha rivelato. Il divo, poi, ha continuato a raccontare: "Provavo tutto e tutti. Qualsiasi cosa mi abbiano tirato addosso. È stato un periodo difficile. Avevo bisogno di ripartire. Avevo bisogno di svegliarmi". È per questa ragione che si è convinto a frequentare gli Alcolisti Anonimi, per poter pian piano rimettere insieme i pezzi della sua vita:

È incredibile trovarsi tra tante persone capaci di condividere anche con ironia le loro debolezze, i loro passi falsi, i loro desideri, i loro dolori. Tutti sono così sinceri e aperti che senti di avere il permesso di condividere tutto ciò che provi e che sei. Amavo davvero quegli incontri.

La rinascita dopo il periodo buio

Un'esperienza, quella degli Alcolisti Anonimi, che gli ha cambiato la vita e di cui aveva parlato per la prima volta anche in un'intervista al New York Times del 2019, in cui aveva manifestato il suo desiderio di liberarsi da quella dipendenza che lo aveva portato anche ad allontanarsi dalla sua famiglia, a seguito di alcuni gesti dettati dall'impulsività. Una volta uscito da quel tunnel, l'attore ha dichiarato nel 2022 di aver colto ciò che di positivo poteva dargli un'esperienza così devastante sia dal punto di vista fisico che mentale:

Ho iniziato a capire che il bere era solo un danno che facevo a me stesso, era come una via di fuga. Sto realizzando, come un vero atto di perdono con me stesso per tutte le scelte che ho fatto di cui non sono orgoglioso, che apprezzo quei passi falsi, poiché mi hanno dato un po' di saggezza, che ha poi portato a qualcos'altro. Non puoi averne uno senza l'altro.