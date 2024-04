video suggerito

Le nuove accuse di Angelina Jolie a Brad Pitt: "Le violenze fisiche iniziate ben prima del 2016" Stando a quanto riporta Page Six, gli abusi fisici di Brad Pitti nei confronti dell'ex moglie siano iniziati "ben prima" dell' episodio del 2016. In quell'occasione, durante un volo, la star avrebbe afferrato Jolie per la testa e preso per il collo uno dei figli.

A cura di Elisabetta Murina

Continuano le accuse di Angelina Jolie nei confronti di Brad Pitt. Stando a quanto ha riportato Page Six, pare che gli abusi fisici dell'attore nei confronti dell'ex moglie siano iniziati "ben prima" dell' episodio del 2016. In quell'occasione, durante un volo dalla Francia a Los Angeles, la star di Hollywood avrebbe afferrato la donna per la testa e preso per il collo uno dei loro figli. La vicenda spinse poi Jolie a chiedere il divorzio nello stesso anno. La complicata battaglia legale per l'affidamento dei figli sarebbe ormai giunta al termine, con la rinuncia di Pitt alla loro custodia.

Gli abusi fisici di Pitt iniziati prima del 2016: cosa è contenuto nel documento

Nel documento presentato dai legali dei due attori in tribunale, si legge come "la storia degli abusi fisici di Pitt nei confronti di Jolie sia iniziata ben prima del viaggio in aereo della famiglia", risalente appunto al settembre 2016. Tuttavia, quando accaduto in volo, ha rappresentato la prima volta in cui l'attore "ha rivolto i suoi abusi anche ai bambini". Per questo, poco dopo, "Jolie lo lasciò".

Nell'intricata vicenda tra i due ex coniugi si inserisce anche la causa legale riguardante la proprietà del vigneto Chateau Miraval in Francia, dove la coppia si era sposata nell'agosto del 2014. Pitt aveva fatto causa all'ex mogli per aver venduto quote della sua tenuta a un'azienda vinicola, senza sentire il suo parere.

L'episodio avvenuto in aereo nel 2016

Nel 2016, Angelina Jolie ha denunciato Brad Pitt per abusi e violenze. Nei documenti presentati in tribunale, l'attrice ha dichiarato che dopo un litigio nato del bagno del jet privato sul quale viaggiavano, l'attore avrebbe "messo le mani alla gola a un figlio" e "colpito un altro in pieno volto", entrambi intervenuti per difendere la madre, e poi l'avrebbe "afferrata per la testa e strattonata". Oltre alle percosse, ci sarebbero poi state le umiliazioni: le carte riportano che avrebbe versato vino e birra addosso a lei e ai figli. Per tutti questi motivi, dopo quel viaggio, l'attrice chiese definitivamente il divorzio.