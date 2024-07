video suggerito

Shiloh Jolie cambia cognome, addio a quello di papà Brad Pitt: ora è ufficiale La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt adesso ha ufficialmente rimosso il cognome del padre. L’attore si era detto distrutto per la scelta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Shiloh Jolie-Pitt adesso è Shiloh Jolie. La figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt adesso ha ufficialmente rimosso il cognome del padre. La sua richiesta è stata accolta e pubblicata, tramite annuncio, dal Los Angeles Time. Ora è solo semplicemente Shiloh Jolie. Che cosa dice la legge californiana e perché ha potuto cambiare il suo cognome.

Perché Shiloh Jolie ha cambiato il cognome: cosa dice la legge

Sono passati più o meno due mesi da quando Shiloh Jolie ha reso nota la procedura di cambiamento del cognome. Secondo la legge californiana, prima che un giudice possa approvare una richiesta del genere, i moduli legali devono essere pubblicati per un mese su un giornale. Una pubblicazione di avviso che, allo scadere del trentesimo giorno, rende di fatto ufficiale il cambiamento del cognome.

Brad Pitt si è detto sconvolto da questa decisione

La richiesta è stata presentata a maggio da Shiloh (in concomitanza con l'anniversario dei 18 anni) e, da quello che abbiamo appreso tramite People, Brad Pitt si è detto profondamente sconvolto e distrutto dalla decisione della figlia, che lui forse più di ogni altra ha amato: "Era più di un cambio di nome: era il simbolo di un allontanamento più profondo che covava da anni". E ancora: "Ama i suoi figli e gli mancano. Tutto questo è molto triste". Brad Pitt, ora 60 anni, Angelina Jolie, 48, hanno in tutto sei figli: Maddox, 22, Zahara, 19, Shiloh, Pax, 20, e i gemelli Knox e Vivienne, 16. Da quello che sappiamo, Brad Pitt non ha più alcun tipo di contatto con i figli più grandi mentre può visitare regolarmente i gemelli Knox e Vivienne. Anche su quello aspetto, sappiamo che l'attore è impegnato su più fronti e che in questo momento, per dare priorità al suo lavoro, sta trascurando l'aspetto personale. Brad Pitt non ha più contatti con i figli da mesi, ormai.