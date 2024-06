Brad Pitt distrutto dalla scelta di Shiloh di cambiare cognome, ma la figlia si allontana ancora

video suggerito

A cura di Ilaria Costabile

Tra le ultime notizie che hanno interessato ormai la ex coppia formata da Brad Pitt e Angelina Jolie, c'è quella che vede alcuni dei figli delle due star decisi a cambiare il loro cognome per allontanarsi in maniera definitiva dal padre. Stando a quanto rivelato da una fonte ad Us Weekly, l'attore sarebbe distrutto, dopo che anche Shiloh ha portato avanti le pratiche per prendere solo il cognome della madre.

Brad Pitt distrutto dal cambio di cognome di Shiloh

"Brad è devastato da questa scelta", ha dichiarato una fonte per poi aggiungere che la scelta di Shiloh in realtà nascondeva altro: "Era più di un cambio di nome: era il simbolo di un allontanamento più profondo che covava da anni". L'ennesima notizia da dover incassare dopo che, ormai, i rapporti con la ex moglie sono sempre più deteriorati e le controversie legali non accennano a trovare una conclusione. La fonte ha poi dichiarato alla testata che Pitt pur non avendo un grande rapporto con i figli, "non è pronto a rinunciare a loro, ma sapere che stanno abbandonando il suo nome è sconvolgente" e sta cercando di reagire nel modo più forte possibile, sebbene stia evidentemente male: "È molto triste, gli mancano i suoi figli, anche se la sua storia con Ines de Ramon, procede piuttosto bene".

L'allontanamento da Brad Pitt

È evidente che la scelta di Shiloh, Vivienne e Zahara, risponda alla necessità di avvicinarsi ancor di più alla madre, Angelina Jolie, che ha provato a crescere i suoi figli con serenità, sebbene non siano mancati problemi da affrontare. I due si sono lasciati nel 2016 e da quel momento è iniziata una vera e propria battaglia legale che li ha visti l'uno contro l'altro per l'affidamento dei figli, ma anche per la loro azienda vinicola, in Francia, la Chateau Miraval sulla quale pare non abbiano ancora trovato un accordo. In questi anni entrambi hanno fatto dichiarazioni piuttosto pesanti in merito al loro rapporto, soprattutto l'attrice ha dipinto l'ex marito come un uomo che più volte è stato anche violento.