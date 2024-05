video suggerito

La storia del divorzio di Angelina Jolie e Brad Pitt: le accuse e perché i figli hanno voluto cambiare cognome Anche Vivienne Jolie Pitt avrebbe rinunciato al cognome paterno, seguendo le orme dei fratelli Zahara e Maddox. La 15enne è, insieme al fratello gemello Knox, l'ultima figlia nata dal matrimonio ormai finito tra Brad Pitt e Angelina Jolie.

A cura di Stefania Rocco

Anche Vivienne Jolie Pitt, ultima figlia insieme al gemello Know di Angelina Jolie e Brad Pitt, rinuncia al cognome paterno. La giovane, oggi 15enne, avrebbe deciso di seguire le orme dei fratelli Zahara e Maddox che avevano già stabilito di continuare a chiamarsi esclusivamente Jolie, cancellando di fatto il padre adottivo dalla loro vita. Con la decisione di Vivienne si consuma l’ultimo atto della complessa separazione tra i due attori hollywoodiani. Insieme dal 2005, si erano sposati il 23 agosto 2014 per poi divorziare nel settembre del 2016. Complessivamente, tra figli biologici e adottati, Pitt e Jolie hanno avuto sei figli: Maddox e Zahara (adottati dall’attrice nel 2002 e nel 2005 e successivamente anche da Pitt), Shilou Nouvel (prima figlia biologica della coppia nata nel 2006), Pax (adottato da Pitt e Jolie nel 2007) e i gemelli Knox e Vivienne (figli biologici della coppia nati nel 2008). A rendere nota la scelta di Vivienne è stata la locandina del musical The Outsiders, nel quale la 15enne lavora al fianco della padre. Sulla locandina, la figlia minore di Jolie e Pitt compare solo con il cognome materno.

Angelina Jolie annuncia il divorzio con Brad Pitt: le cause

Il 20 settembre 2016, il sito TMZ annuncia la separazione tra Angelina Jolie e Brad Pitt. Era stata l’attrice a presentare formalmente la richiesta di divorzio, citando “differenze inconciliabili”. Fin dall’inizio, Jolie chiede l’affido esclusivo dei suoi figli, richiesta che porterà i due ex coniugi a scontrarsi in tribunale. Sotto il profilo legale, i minori vengono affidati alla madre ma il tribunale concede al padre di continuare a frequentarli. Jolie non rivelerà mai pubblicamente le ragioni che l’avevano spinta a dire addio al compagno ma le indiscrezioni si susseguono numerose negli anni e fanno riferimento principalmente alla dipendenza dell’attore dall’alcol, circostanza che lo stesso Pitt avrebbe confermato diversi anni dopo. Secondo fonti vicine all’attrice, a spingere Jolie a divorziare sarebbe stato in particolare un episodio: uno schiaffo al figlio Maddox.

Le accuse contro Brad Pitt

Sarà la causa legale tra i due ex coniugi a rendere pubbliche parte delle accuse rivolte da Angelina Jolie all’ex marito. L’attrice cita un episodio di violenza diventato celebre, episodio che sarebbe all’origine della decisione di divorziare. Secondo l’attrice, mentre la famiglia si trovava a bordo di un volo privato partito dalla Francia e diretto a Los Angeles, Pitt l’avrebbe afferrata per la testa per poi prendere per il collo uno dei figli e picchiarne un altro. Secondo gli avvocati della diva, l’attore sarebbe stato in più occasioni violento nei confronti della ex moglie, già prima del 2016. Le botte ai figli a bordo del volo privato, mai verificatesi in precedenza, l’avrebbero infine indotta a chiedere la separazione. “Sebbene la storia di abusi fisici di Pitt nei confronti di Jolie sia iniziata ben prima del viaggio in aereo della famiglia dalla Francia a Los Angeles nel settembre 2016, questo volo ha segnato la prima volta in cui ha rivolto i suoi abusi fisici anche ai bambini. Jolie lo lasciò immediatamente dopo”, si legge in uno dei documenti presentati in aula dal team di Jolie nell’ambito della causa per la separazione.

I presunti abusi sui figli: l'episodio dello schiaffo a Maddox

Secondo gli avvocati che hanno rappresentato l’attrice nella causa di separazione, l’episodio dello schiaffo al figlio Maddox avrebbe rappresentato un punto di non ritorno nella storia della famiglia Pitt-Jolie. L’attrice avrebbe infatti confidato di essere stata maltrattata più volte in precedenza ma che gli abusi fisici non avrebbero mai coinvolto i figli. Quando anche Maddox sarebbe stato schiaffeggiato dal padre, Jolie avrebbe deciso di separarsi. Dopo quell’episodio, l’FBI aveva indagato Pitt per violenza su minori.

L'affidamento dei sei figli

Con l'inizio della causa per la separazione, il tribunale aveva stabilito che i figli della coppia fossero affidati all'attrice, pur potendo continuare a vedere il padre. Solo nel 2024, dopo 8 anni di estenuanti battaglie legali, Pitt ha deciso di rinunciare all’affidamento dei figli, accettando la richiesta della ex moglie di ottenere l’affido esclusivo. Una decisione che arriva però quando la maggioranza dei sei figli della coppia ha già compiuto la maggiore età. Solo i gemelli Knox e Vivienne non hanno ancora compiuto 18 anni. Nel loro caso, il tribunale ha stabilito che fossero affidati esclusivamente alla madre.

I problemi di Brad Pitt con l'alcol e marijuana

All’origine delle difficoltà di Pitt e della decisione di Jolie di divorziare sono stati i problemi – qualche anno fa ammessi dall’attore – con l’alcol e la marijuana. Nel 2017, era stato proprio il divo ad annunciare di essere finalmente sobrio dopo anni di dipendenza: “Non ricordo un solo giorno, dopo la fine del college, in cui io non abbia bevuto alcol o fumato marijuana. Oggi sono contento di aver chiuso con tutto questo: da sei mesi non tocco nulla”.

L'accordo di riservatezza chiesto ad Angelina Jolie

Pitt avrebbe tentato invano di evitare una fuga di notizie nell’ambito della causa per la separazione. Altra circostanza resa nota nel 2024 fa riferimento alla rivelazione dell’attrice secondo la quale avrebbe tentato di vendere all’ex marito le sue quote della loro azienda vinicola ma di essersi tirata indietro dopo avere scoperto che, per finalizzare l’acquisto delle quote in questione, si sarebbe dovuta impegnare a firmare un accordo di riservatezza che le avrebbe impedito di rendere noti gli episodi di violenza ai quali l’avrebbe sottoposta ripetutamente fino al 2016. Un accordo che l’attrice si è rifiutata di firmare e che l'ha spinta a vendere autonomamente le sue quote, decisione per la quale Pitt le ha fatto causa.

La causa in tribunale e gli accordi economici

Nessun accordo economico è stato raggiunto tra i due ex coniugi che da 8 anni ormai si affrontano in tribunale. Fonti vicine all’attrice hanno accusato l’attore di averla “controllata e prosciugata economicamente”. Accuse che amici di Pitt hanno smentito decisamente, sostenendo invece che dal momento della separazione, la fortuna di Jolie sarebbe cresciuta considerevolmente. L’ex marito, tra regali, aziende e assegni di mantenimento, avrebbe versato a Jolie oltre 100 milioni di dollari. Ricostruzioni che non hanno trovato conferme ufficiali ma che raccontano quanto i due siano ancora arroccati sulle rispettive posizioni. A confermare la versione della madre è stato Pax, figlio della coppia, che ha definito Pitt “un essere umano orribile”.

I figli di Angelina Jolie e Brad Pitt rinunciano al cognome del padre

I figli di Pitt e Jolie, fino a oggi, si sono schierati quasi all’unanimità dalla padre della madre. Zahara e Maddox, i due maggiori, hanno già rinunciato formalmente al cognome Pitt e Vivienne – ma l’indiscrezione non è stata ancora confermata – si starebbe preparando a fare altrettanto. L’attrice ha comunque fatto il possibile, fino a oggi, per tenere i suoi sei figli lontano dal clamore, proteggendoli in ogni occasione possibile dalla curiosità della stampa. Nessuno di loro ha mai rilasciato interviste per spiegare le ragioni delle proprie posizioni.