Brad Pitt fa causa ad Angelina Jolie per aver venduto la sua parte del loro vigneto Brad Pitt ha fatto causa all’ex moglie Angelina Jolie per aver venduto di nascosto la sua parte della tenuta francese Chateau Miraval, dove si sono sposati nel 2014.

A cura di Elisabetta Murina

Continuano i problemi legali tra Angelina Jolie e Brad Pitt, che hanno ufficialmente divorziato nel 2019. L'attore ha fatto causa alla ex moglie, madre dei loro cinque figli, per aver venduto segretamente la sua parte del vigneto in cui si sono sposati nel 2014.

Perché Brad Pitt ha citato in giudizio l'ex moglie

L'attore ha deciso di citare in giudizio l'ex moglie per aver venduto di nascosto, all'oligarca russo Yuri Shefler, la sua quota dell'azienda vinicola francese in cui si sono sposati. La tenuta si chiama Chateau Miraval, si trova in Provenza, è stata acquistata da entrambi nel 2008 per circa 25 milioni cdi euro e ha anche fatto da location al loro matrimonio, avvenuto nel 2014. Stando a quando riporta il sito TMZ, la coppia aveva firmato un accordo secondo cui nessuno dei due avrebbe potuto cedere la propria quota senza il consenso dell'altro. Ma così non è stato, dal momento che l'attrice ha ceduto le azioni dell'ex marito a sua insaputa.

Il divorzio tra Brad Pitt e Angelina Jolie

Brad Pitt e Angelina Jolie sono stati per anni una delle coppie più amate di Hollywood, fino a quando, nel 2016, non hanno deciso di divorziare, dopo 11 anni passati uno accanto all'altra. La richiesta è partita dall'attrice, che ha scelto di fare un passo indietro nel loro rapporto dopo che il marito, durante un volo privato, si sarebbe scagliato contro il figlio Maddox. Brad Pitt ha ammesso di aver un problema con l'alcol, specificando però di aver solo alzato la voce e mai le mani per picchiarlo. All'attrice è stata affidata la custodia dei 5 figlli che hanno avuto insieme e questo ha creato ulteriore scompiglio nei rapporti, che ancora oggi, a distanza di anni, sono burrascosi.