La famiglia di Halyna Hutchins fa causa ad Alec Baldwin per omicidio colposo Alec Baldwin è stato accusato dalla famiglia di Halyna Hutchins di omicidio colposo, dopo la morte della 42enne sul set del film Rust, avvenuta per un colpo d’arma da fuoco esploso accidentalmente.

A cura di Ilaria Costabile

Dopo la morte di Halyna Hutchins, la direttrice della fotografia del film "Rust", uccisa accidentalmente da un colpo d'arma da fuoco esploso sul set e sparato da Alec Baldwin, la famiglia della donna ha deciso di fare causa all'attore, accusandolo di "omicidio colposo". L'accusa è stata estesa anche ai produttori del film e della questione se ne sta occupando il tribunale di Santa Fe, in New Mexico.

L'accusa rivolta ad Alec Baldwin

Secondo il legale della famiglia Hutchins, ovvero Brian Panish, alla base della tragedia verificatasi sul set ci sarebbe "la condotta sconsiderata dell’attore e il risparmio sui costi di produzione", dal momento che la pistola con cui ha sparato Baldwin sarebbe dovuta essere finta, o comunque lui avrebbe dovuto essere seguito passo dopo passo nell'azione da un professionista del settore, ma non essendo stati rispettati questi passaggi si è verificata la tragedia che ha sconvolto l'intero set oltre che l'attore. Quest'ultimo aveva dichiarato sul momento che il colpo di pistola fosse partito senza che lui avesse premuto il grilletto.

L'incidente sul set

Al momento dell'incidente, è rimasto ferito anche il regista del film che, però, non ha riportato danni, se non qualche giorno in ospedale dopo l'accaduto. Baldwin distrutto dall'accaduto, dal canto suo, ha sempre dichiarato di essere disposto a collaborare con la giustizia per le indagini che si sarebbero dovute svolgere attorno alla vicenda che, comunque, mantiene i suoi lati piuttosto lacunosi. Stando ad alcune testimonianze, infatti, sia l'aiuto regia che l'armiere sul set avevano assicurato che la pistola fosse sicura, ma sembrerebbe che, invece, non fosse stata caricata a salve ma con munizioni vere che, quindi, una volta esplose avrebbero provocato la morte della 42enne Hutchins, deceduta immediatamente dopo il colpo, senza possibilità di potersi salvare.