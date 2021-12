Alec Baldwin dopo la morte di Halyna Hutchins: “Vorrei andare avanti, ma ci penso ogni giorno” Mentre proseguono le indagini per stabilire la dinamica della morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, Alec Balwin ha dichiarato che per lui sarà impossibile smettere di pensare alla portata di questa tragedia.

A cura di Daniela Seclì

Alec Baldwin ha pubblicato su Instagram un video tramite il quale ha ricambiato gli auguri di quanti gli stanno scrivendo in occasione delle feste. Molti sanno che questo è un Natale difficile per l'attore, che sembra aver causato accidentalmente la morte della direttrice della fotografia Halyna Hutchins, mentre era sul set del film Rust. Al momento, le indagini sono in corso per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Baldwin, tuttavia, sa che è un fardello che porterà per sempre con sé:

"Vorrei prendermi un momento per dire grazie a tutte le persone che mi hanno regalato parole gentili, auguri, forza, speranza, preghiere e così via. Ho ricevuto tanti buoni sentimenti da tante persone. Ho ricevuto centinaia di email da amici e membri della famiglia, ma anche colleghi, per trasmettermi forza e darmi gli auguri. Sono davvero grato per questo".

La morte di Halyna Hutchins, le parole di Alec Baldwin

Mentre la polizia sta indagando per stabilire la verità sulla morte di Halyna Hutchins, Alec Baldwin ha spiegato che è un trauma impossibile da superare, nonostante lui tenti di andare avanti. Il pensiero di quanto accaduto ad Halyna, lo accompagna sempre:

"Non vedo l'ora di andare avanti, ma ovviamente per tutti coloro che sono coinvolti in questa vicenda, non sarà mai possibile dimenticare perché qualcuno è morto tragicamente. Non perdo mai di vista questo aspetto, non passa giorno che io non ci pensi".

Alec Baldwin si è rifugiato nella famiglia

Durante le feste, Alec Baldwin si è rifugiato nella sua famiglia. Circondato dall'affetto della moglie e dei figli, prova a trovare un modo per affrontare la tragedia:

