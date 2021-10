Alec Baldwin spara e uccide la direttrice della fotografia sul set di un film: ferito il regista Tragedia sul set del film “Rust”: l’attore statunitense Alec Baldwin, tra i protagonisti della pellicola western, ha sparato con una pistola uccidendo la direttrice della fotografia e ferendo gravemente il regista. L’arma doveva essere caricata a salve.

A cura di Chiara Ammendola

Tragedia sul set del film “Rust” le cui riprese erano in corso in questi giorni negli Usa: l'attore statunitense Alec Baldwin, tra i protagonisti della pellicola western, ha sparato con una pistola uccidendo la direttrice della fotografia e ferendo gravemente il regista. L’arma doveva essere caricata a salve.

Un incidente dunque secondo quanto riportato dalla stampa locale avvenuto giovedì pomeriggio durante un set di scena allestito nello stato del New Mexico, al Bonanza Creek Ranch, popolare luogo di produzione a sud di Santa Fe. Baldwin è tra i produttori della pellicola mentre dietro la cinepresa del film indipendente "Rust" c'è il regista Joel Souza, 48 anni, rimasto anch'egli ferito e ora ricoverato al Christus St. Vincent Regional Medical Center di Santa Fe. Non c'è stato invece nulla da fare per la direttrice della fotografia Halyna Hutchins, raggiunta da un colpo di pistola e trasportata in gravi condizioni eliambulanza all'ospedale dell'Università del New Mexico ad Albuquerque, dove è morta poco dopo il suo arrivo.

Il set del film "Rust" in New Mexico

In una nota stampa diffusa dal portavoce dello sceriffo si legge che le due vittime, Hutchins e Souza, sono state raggiunte da colpi d'arma da fuoco esplosi dalla pistola impugnata dall'attore e produttore 68enne Alec Baldwin. Lo stesso attore è stato interrogato in lacrime dagli inquirenti: "È stato un incidente", avrebbe ripetuto sotto choc alle forze dell'ordine intervenute poco dopo sul set. Stando a quanto si apprende non sarebbe stato trattenuto. Ora le indagini dovranno chiarire l'accaduto e soprattutto capire perché l'attore impugnasse una pistola caricata con proiettili veri.