Uccisa sullo yacht di lusso alle Bahamas: Paige Bell trovata morta prima del suo 21° compleanno La giovane Paige Bell era uno dei membri dell'equipaggio del 'Far From It', ancorato al porto di Harbour Island. Arrestato un 39enne messicano, ferito e accusato di omicidio. La quasi 21enne era considerata una ragazza brillante e amata da tutti.

A cura di Biagio Chiariello

Paige Bell

Paige Bell, ventenne sudafricana originaria di Johannesburg, è stata trovata morta a bordo dello yacht di lusso Far From It, ancorato al porto di Harbour Island, nelle Bahamas. La giovane, membro dell’equipaggio, avrebbe compiuto 21 anni il prossimo 14 luglio. Il suo corpo è stato rinvenuto nella sala motori dell’imbarcazione nel primo pomeriggio del 3 luglio, in circostanze che la polizia ha subito ritenuto sospette. Secondo gli inquirenti, la ragazza sarebbe stata uccisa durante il turno di lavoro.

Poco dopo le 13, la Royal Bahamas Police Force è intervenuta sull’imbarcazione in seguito alla segnalazione di un incidente a bordo. All’interno della sala macchine, oltre al corpo senza vita di Paige, gli agenti hanno trovato un uomo di 39 anni, cittadino messicano, gravemente ferito a un braccio. Secondo la ricostruzione iniziale, l’uomo avrebbe prima aggredito e ucciso la giovane, tentando successivamente di togliersi la vita. Al momento, il movente resta sconosciuto e non è chiaro se tra i due ci fosse un legame preesistente.

Il 39enne è stato arrestato con l'accusa di omicidio e trasportato d’urgenza in una clinica della zona per ricevere cure mediche. Attualmente è in custodia e comparirà davanti alla corte a novembre per rispondere formalmente dell’accusa. La polizia continua a indagare per fare luce sulle dinamiche esatte dell’accaduto e sulle eventuali motivazioni che avrebbero spinto l’uomo a compiere il gesto.

Paige Bell era considerata da amici, colleghi e familiari una ragazza brillante, generosa e piena di vita. Descritta come una "ragazza d’oro", aveva iniziato la sua carriera negli yacht di lusso a bordo del Sweet Emocean, prima di unirsi all’equipaggio del Far From It, un’imbarcazione da sogno che si noleggia a partire da 140.000 dollari a settimana. Nonostante la giovane età, era già molto apprezzata nel suo settore per la professionalità e lo spirito di squadra.

La notizia della sua tragica scomparsa ha scosso profondamente la comunità nautica internazionale. "Paige era più di una collega, era una di famiglia. Il suo spirito radioso, la risata contagiosa e la sua infinita gentilezza hanno lasciato un segno indelebile in chiunque abbia avuto la fortuna di conoscerla. Che si trattasse di lunghe giornate in mare o di momenti silenziosi sotto le stelle, portava sempre luce e calore ovunque andasse", sono le parole commosse con le quali i suoi colleghi le hanno reso omaggio.