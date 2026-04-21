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Castel Maggiore, marito e moglie trovati morti in casa nel Bolognese: si indaga su ipotesi omicidio-suicidio

A Castel Maggiore, nel Bolognese, marito e moglie sono stati trovati morti in casa nel pomeriggio di oggi, martedì 21 aprile. L’uomo, un 73enne, avrebbe prima ucciso la consorte 63enne e poi si sarebbe impiccato.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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immagine di repertorio
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A Castel Maggiore, nel Bolognese, un uomo e una donna sono stati trovati morti nella loro casa a Torre Verde. Stando alle prime ricostruzioni dei carabinieri intervenuti sul posto, il marito 73enne avrebbe ucciso la moglie 63enne e poi si sarebbe impiccato. La donna è stata trovata riversa sul pavimento. L'ipotesi su cui lavorano gli investigatori è quella dell'omicidio-suicidio, avvenuto nel primo pomeriggio.

A lanciare l'allarme al 112 sarebbe stato il figlio, preoccupato perché non riusciva a mettersi in contatto con i genitori. Stando a quanto apprende Fanpage.it da fonti informate, i fatti si sarebbero verificati nella notte o nelle prime ore della mattina e il ritrovamento del corpo è avvenuto nel pomeriggio odierno. Il sindaco di Castel Maggiore, Luca Vignoli, ha precisato che la coppia non era seguita dai servizi sociali. 

Le indagini sono solo all'inizio e per il momento gli investigatori mantengono il massimo riserbo su quanto emerso dai primi accertamenti. Chi indaga sta cercando di ricostruire la vita della coppia e di scavare nel suo passato, alla ricerca di un movente dietro quello che sembra essere un omicidio-suicidio. Fondamentale sarà in questo senso il racconto del figlio, sconvolto dall'accaduto.

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