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Ravenna, trovato cadavere di un 29enne sulla pista ciclabile insieme a un 36enne ferito. Si indaga per omicidio

A Ravenna, nei pressi della zona portuale, è stato trovato il corpo senza vita di un 29enne. Il giovane presentava una profonda ferita al collo. Poco lontano da lui, è stato trovato un altro 36enne ferito, anche se non in pericolo di vita. Si indaga per omicidio.
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A cura di Gabriella Mazzeo
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Immagine di repertorio
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Un ragazzo di 29 anni è stato trovato morto intorno alle 4 di notte nei pressi della zona portuale di Ravenna, in via Antico Squero. Il corpo del giovane di origini senegalesi, presentava una profonda ferita al collo, presumibilmente provocata da un'arma da taglio. Il cadavere era stato abbandonato sulla pista ciclabile, poi transennata per permettere i rilievi del caso. Su quanto accaduto indagano i carabinieri.

Ci sarebbe una seconda persona ferita, anche se non in pericolo di vita, rinvenuta poco più avanti. L'ipotesi è quella di una lite sfociata poi nel delitto, ma l'inchiesta è ancora nelle sue fasi iniziali. Sul luogo del ritrovamento del cadavere è intervenuta anche la Polizia di Stato, affiancata dagli uomini della Guardia di Finanza. L'area è stata chiusa al traffico per permettere tutte le verifiche necessarie.

Il secondo uomo ferito, secondo quanto emerge dalle indagini, sarebbe un 36enne del Mali trasportato in ospedale per le prime cure. Chi indaga, ipotizza una lite tra il ferito e la vittima. L'identità del 29enne deceduto, per il momento, non è stata resa nota. L'allarme è stato lanciato da altre 4 persone che vivono in capannoni abbandonati non distanti dal luogo dei fatti. Il gruppo sarebbe stato attirato dalle urla.

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Nelle prossime ore, le autorità puntano a chiarire, anche attraverso il racconto del 36enne ricoverato, cosa possa essere successo. La speranza è che qualcuno possa aver visto qualcosa, anche se i fatti si sono verificati in piena notte. Chi indaga potrebbe decidere di visionare eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza, anche se non è chiaro se in quella zona vi fossero occhi elettronici accesi e puntati sulla pista ciclabile.

Secondo gli investigatori, i fatti si sono verificati proprio sul luogo del ritrovamento dei due.

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