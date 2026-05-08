“Ho ucciso mia moglie”, chiama il 112 e poi scappa: in casa il cadavere della 56enne, caccia all’uomo a Piacenza

La donna di 56 anni è stata uccisa a accoltellata in un appartamento al sesto piano di un palazzo alla periferia di Piacenza. Irreperibile il marito che ha lanciato l’allarme chiamando il 112 e confessando il delitto.

immagine di repertorio

Una donna di 56 anni è stata trovata morta in casa sua a Piacenza nel pomeriggio di oggi venerdì 8 maggio, dopo una telefonata di ai numeri di emergenza da parte del marito che al telefono con un operatore del 112 ha confessato di averla uccisa. Al momento dell'arrivo dei Carabinieri sul posto, in via Pastore, in casa giaceva il corpo senza vita della 56enne mentre non vi era traccia dell’uomo che al momento è ricercato.

L'allarme scattato nel primo pomeriggio, intorno alle 15:30, quando in un'allarmante chiamata al centralino del 112, un uomo ha confessato di avere ucciso la moglie all'interno dell'abitazione di famiglia in un palazzo alla periferia di Piacenza. Sul posto in breve tempo sono intervenuti i carabinieri che, dopo aver fatto irruzione nell'appartamento al sesto piano di un grosso condominio, hanno trovato purtroppo la donna ormai già senza vita.

Inizialmente si era temuto anche che che l'uomo fosse ancora in casa, barricato e armato, ma in realtà era fuggito dopo la chiamata ai soccorsi.

La vittima è una signora di origine macedone che sarebbe stata uccisa con diverse coltellate in casa dove è stata trovata a terra in una pozza di sangue. Per poter accedere all'appartamento è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco che sono accorsi sul posto anche con l'autoscala attraverso la quale è stato possibile entrare in casa forzando una porta finestra di un balcone.

I carabinieri hanno subito fatto scattare una caccia all'uomo alla ricerca del marito della vittima. Nel frattempo proseguono gli accertamenti tecnico scientifici nell'abitazione dove sono intervenuti anche il medico legale per un primo esame esterno del corpo e i reparti della scientifica per i rilievi del caso. Secondo le prime informazioni, nell'abitazione sarebbe stato rinvenuto anche un coltello ritenuto potenzialmente compatibile con le ferite inferte alla donna.

Resta ancora da chiarire la dinamica esatta dell'accaduto così come il movente del delitto. Al momento dei fatti pare che in casa non ci fosse nessuno oltre alla coppia che ha due figli che però erano altrove.