Chi è Lykke Li, la nuova presunta fidanzata di Brad Pitt Secondo il The Sun, la nuova fiamma di Brad Pitt sarebbe la cantante svedese Lykke Li, celebre per la sua hit del 2011 “Follow Rivers”. I due avrebbero iniziato a frequentarsi a metà dello scorso anno e sarebbero praticamente vicini di casa.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo la separazione da Angelina Jolie e presunti flirt, sembra che Brad Pitt abbia ritrovato l'amore. Secondo il tabloid inglese The Sun, il divo di Hollywood avrebbe una nuova fiamma, la cantante svedese Lykke Li. I due si starebbero frequentando già da metà dal 2021 e sarebbero praticamente vicini di casa.

Brad Pitt paparazzato con Lykke Li

Il The Sun ha rivelato che l'attore di Hollywood starebbe frequentando la cantante svedese Lykke Li, che vive a pochi minuti a piedi dalla sua casa di Los Angeles. In più, secondo una fonte vicina al tabloid inglese, il loro flirt sarebbe iniziato già a metà del 2021, ma vista la vicinanza delle rispettive abitazioni, i due sarebbero riusciti a mantenerlo segreto, lontano dagli occhi indiscreti dei paparazzi. A lanciare per prima la notizia della loro liason era stato il profilo Instagram Deux Moi, che aveva riportato la soffiata di una fonte anonima secondo cui Brad Pitt e "quella cantante svedese" erano stati avvistati insieme in un ristorante non lontano dal loro quartiere. Poco dopo, l'identità della donna era stata confermata. Nessuno dei diretti interessati ha però ancora commentato la vicenda e non ci sono scatti che li ritraggono insieme.

Chi è Lykke Li

Lykke Li

Ad aver rubato il cuore dell'attore, sembra essere anche questa volta una donna conosciuta nel mondo dello spettacolo. Lykke Li, 35 anni, è infatti una popstar svedese, celebre per la sua hit del 2011 Follow Rivers. Ha pubblicato il suo primo album nel 2008 e collaborato con diversi artisti, tra cui David Lync. L'ultima produzione risale al 2018, con l'album So Sad So Sexy. Come Brad Pitt, anche lei è già diventata genitore. Ha un figlio di sei anni, Dion, avuto dalla sua precedente relazione con il produttore Jeff Bhasker.