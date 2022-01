Alia Shawkat smentisce il flirt con Brad Pitt: “Nemmeno lui era a conoscenza di questa stupidaggine” Alia Shawkat smentisce in una recente intervista il presunto flirt con Brad Pitt di cui si vociferava nell’estate 2020. L’attrice racconta di non aver reagito bene alla diffusione di certe voci sulla sua vita privata, per altro non vere.

A cura di Ilaria Costabile

In una recente intervista rilasciata al New Yorker, l'attrice statunitense di origini irachene Alia Shawkat, ha smentito categoricamente le indiscrezioni circa il presunto flirt con Brad Pitt, di cui si vociferava nell'estate del 2020. La 32enne, tra le protagoniste del noto show HBO "Search Party" e tra le interpreti del film di Prime Video "Being the Ricardos" ha raccontato di non aver gradito tutta quell'attenzione mediatica nei suoi confronti, dichiarando che nemmeno il divo hollywoodiano fosse a conoscenza di questi rumors sul loro conto.

L'attrice racconta come ha scoperto del flirt

Diventare un personaggio pubblico, ovviamente, comporta una serie di ripercussioni anche dal punto di vista della propria privacy, quella che può essere una semplice uscita tra amici, può diventare sulle pagine dei tabloid una frequentazione d'altro genere. Ed è proprio quello che è successo ad Alia Shawkat che racconta, non senza un po' di rammarico, quanto è accaduto tra lei e Brad Pitt, con il quale fu paparazzata nel 2020: "Lui non legge tutte queste stupidaggini. Quindi gli ho dovuto dire: ‘Ma lo sai che tutti pensano che ci stiamo frequentando? E sono seguita dai paparazzi?'. E lui mi ha detto: ‘Mi dispiace, succede. Se esci con me, succede'. Non era a conoscenza di tutto ciò". Ciò che, però, più di tutto l'ha infastidita è stato vedere le sue foto stampate sulle riviste di gossip e al New Yorker racconta a questo proposito un aneddoto anche piuttosto divertente:

Un giorno mi trovavo a casa di mia nonna paterna e mentre lei guardava la televisione mi sono resa conto che aveva una rivista in cui c'era una foto di Brad Pitt con accanto un cerchio con la mia faccia e su scritto "tutto su Alia" è stato imbarazzante. Mi sono arrabbiata anche con mia nonna, le ho chiesto perché avesse quella rivista.

Il disappunto di Alia Shawkat

L'attrice, quindi, ha ribadito come fosse stato frustrante per lei finire alle luci della ribalta non per il suo talento o per la sua carriera, ma per questioni che riguardano la sua vita privata e che, inoltre, non corrispondono nemmeno alla verità: