Ladri in casa di Brad Pitt a Los Angeles: svaligiata la villa da 5 milioni mentre era a Londra La villa di Brad Pitt a Los Angeles è stata svaligiata mentre l'attore si trovava in Europa per promuovere il suo nuovo film. La polizia sta indagando su tre sospettati.

Secondo quanto riportato da NBC news, la polizia di Los Angeles sta indagando su un'effrazione che sarebbe avvenuta nell'abitazione di Brad Pitt mentre si trovava in Europa per la promozione del suo nuovo film F1 – The Movie. I media americani scrivono che le autorità sono alla ricerca di tre sospettati.

Brad Pitt, i ladri svaligiano la sua casa di Los Angeles: caccia a tre uomini

Brad Pitt si trovava a Londra per la promozione del suo nuovo film quando la sua villa a Los Angeles è stata svaligiata dai ladri. Il dipartimento di polizia ha confermato di essere intervenuto mercoledì sera presso un'abitazione situata nel quartiere di San Feliz e secondo le ricostruzioni tre sospettati avrebbero fatti irruzione nella villa attraverso una finestra, per poi svaligiarla e fuggire con diversi oggetti. L'attore di Hollywood avrebbe acquistato l'immobile per 5,5 milioni di dollari nell'aprile del 2023. Un rappresentate di Pitt, contattato dalla stampa, si è rifiutato di commentare l'accaduto.

Brad Pitt in giro per l'Europa per promuovere il nuovo film

In occasione del suo tour promozionale per F1 – The Movie, Brad Pitt ha rilasciato diverse dichiarazioni relative a un periodo molto complesso del suo passato. Dopo la fine del suo matrimonio, infatti, si è trovato "in ginocchio" e si è lasciato andare al consumo di droghe e alcol. Il consumo di sostanze stupefacenti iniziava dalla mattina: "Ero fuori controllo, sono stato vicino anche a smettere di recitare". Per rimettersi in sesto, ha iniziato a frequentare il gruppo degli Alcolisti Anonimi:

È incredibile trovarsi tra tante persone capaci di condividere anche con ironia le loro debolezze, i loro passi falsi, i loro desideri, i loro dolori. Tutti sono così sinceri e aperti che senti di avere il permesso di condividere tutto ciò che provi e che sei. Amavo davvero quegli incontri.