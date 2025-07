Gwyneth Paltrow sminuisce Brad Pitt: “Dovevo spiegargli le differenze del caviale, aveva paura del mio successo”

Emergono nuovi dettagli sulla relazione tra Gwyneth Paltrow e Brad Pitt grazie alla biografia "Gwyneth: The Biography" di Amy Odell. Un amore nato sul set che si è consumato tra differenze sociali e incomprensioni profonde, come apprendiamo dalle anticipazioni pubblicate da People.

L'incontro che cambiò tutto

Era il 1994 quando i due si incontrarono durante un provino per "Legends of the Fall". Lei non ottenne la parte, ma lui la volle al suo fianco in "Se7en". Una scelta che si rivelò determinante non solo per la carriera di Gwyneth, ma per la loro vita sentimentale. Sul set, non nascondevano la loro intimità: "Ci tenevamo per mano come star del cinema anni Trenta", scrive nella biografia.

Le differenze sociali

Senza avere paura di poter essere etichettata come radical chic, Gwyneth Paltrow spiega che le differenze sociali iniziarono subito a emergere. "Brad e io abbiamo avuto educazioni molto diverse", confessò l'attrice. "Quando andavamo al ristorante e ordinavamo caviale, dovevo dire a Brad: ‘Questo è beluga e questo è osetra'". Non è una grande mancanza non conoscere le differenze del caviale, a volerla dire tutta.

"Lui aveva paura del mio successo"

Poi l'attacco diretto più grande. Durante le riprese di "Emma", Gwyneth confidò a un membro della troupe i suoi dubbi su Pitt. Il successo crescente dell'attrice iniziava a creare tensioni nella coppia. Secondo quanto riportato nel libro, Pitt "voleva stare con lei ma sembrava sentirsi minacciato dal suo successo e da tutta l'attenzione che riceveva".

Nel 2015, intervistata da Howard Stern, l'attrice offrì parole più dolci e meno forti: "Non ero pronta, e lui era troppo buono per me". Una dichiarazione che lasciava intendere come le differenze caratteriali e di maturità avessero pesato più di qualsiasi altra cosa. Quella storia d'amore si spense consumata dalle pressioni del successo e dalle diversità sociali e caratteriali, come ha scritto la Paltrow. Sarebbe interessante conoscere l'altra campana, come spesso si fa in questi casi.