Dopo Maddox anche Zahara chiede di togliere il cognome di Brad Pitt, è la terza figlia di Angelina Jolie a farlo

Zahara, figlia di Angelina Jolie e Brad Pitt, ha presentato ufficialmente istanza per eliminare “Pitt” dal cognome, pochi giorni dopo il fratello Maddox. È la terza dei sei figli a farlo, dopo Shiloh e Maddox.

Un'altra crepa nel rapporto tra Brad Pitt e i suoi figli. Zahara, 21 anni, ha depositato presso la Corte Superiore della California un'istanza formale per eliminare "Pitt" dal proprio cognome. Lo riporta il magazine People, che ha visionato i documenti: la richiesta risale al 28 aprile, appena pochi giorni dopo quella analoga presentata dal fratello maggiore Maddox, 24 anni. Zahara diventa così la terza dei sei figli della ex coppia a intraprendere il percorso legale per cancellare il cognome paterno, dopo Shiloh, che ha ottenuto il cambio nel 2024 e oggi si chiama Shiloh Jolie.

Una scelta annunciata da tempo

I segnali c'erano tutti. Lo scorso 17 maggio, durante la cerimonia di laurea allo Spelman College di Atlanta, dove ha conseguito un Bachelor of Arts in Psicologia, il nome di Zahara figurava sul programma ufficiale come "Zahara Marley Jolie-Pitt", ma al momento della consegna del diploma è stata chiamata sul palco come "Zahara Marley Jolie". Non era la prima volta: già nell'agosto 2024, in un video diffuso da Essence in occasione del suo ingresso nella sorority Alpha Kappa Alpha, si era presentata così: "Mi chiamo Zahara Marley Jolie e arrivo dal Golden State, dalla città degli angeli: Los Angeles, California".

L'effetto domino tra i figli della ex coppia

Il divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt, che si sono separati nel 2016 dopo due anni di matrimonio e oltre dieci di relazione, è stato finalizzato nel dicembre 2024. Da allora, la distanza tra l'attore e i figli maggiori sembra essersi trasformata in una presa di posizione pubblica. Maddox, oltre all'istanza legale, è già comparso senza il cognome paterno nei titoli di coda di Couture, l'ultimo film della madre. Anche Vivienne, 17 anni, era stata accreditata come "Vivienne Jolie" nel cast del musical di Broadway The Outsiders, prodotto insieme alla madre, anche se non risulta che abbia avviato un iter legale. Restano Pax, 22 anni, e Knox, 17, gemello di Vivienne.

Dall'entourage dell'attore arriva una reazione amara. "È triste vedere qualcuno pubblicizzare ripetutamente la riuscita alienazione dei propri figli dall'altro genitore", ha dichiarato a People una fonte vicina a Pitt. Già nel luglio 2024 un'altra fonte aveva riferito al magazine che l'attore non avrebbe "praticamente alcun contatto" con i figli adulti, mantenendo solo le visite con i minori previste dagli accordi di separazione.

Il legame con Angelina Jolie

Sul fronte opposto, il rapporto tra Zahara e la madre viene descritto come solidissimo. Una fonte ha raccontato a People che Jolie si sarebbe presentata "praticamente a tutto": il trasloco nel campus, gli eventi, le celebrazioni importanti e infine la laurea. "È stata molto presente e coinvolta. Voleva che Zahara vivesse l'esperienza migliore possibile", ha spiegato la fonte, aggiungendo che l'attrice "incoraggia tutti i figli ad abbracciare le proprie individualità" e si impegna a sostenere ciò che conta per ciascuno di loro.