Maddox Jolie Pitt sceglie di rinunciare al cognome del padre: prima di lui già altri tre figli della coppia

Anche Maddox Jolie Pitt ha scelto di rinunciare al cognome del padre. Così come le sorelle Shiloh, Zahara e Vivienne, il primo figlio della coppia formata da Angelina Jolie e Brad Pitt ha preso le distanze dal noto attore apportando questa modifica anagrafica. La scelta è stata resa pubblica in occasione dell'uscita nelle sale del film Couture, dove nei titoli di coda compariva il nome di Maddox Jolie come assistente alla regia.

Anche Maddox prende le distanze dal cognome paterno

Maddox è il figlio maggiore della coppia e, come in passato hanno già fatto altri membri della amgiae, anche lui ha deciso di liberarsi ufficialmente del cognome del padre (Pitt) e di essere identificato solo con quello della madre (Jolie). La prima occasione pubblica in cui è apparso come Maddox Jolie è stata l'arrivo al cinema del film Couture, diretto da Alice Winocur e con Angelina Jolie nel casto. Nei titoli di coda il 24enne compare come assistente alla regia e solo con il cognome materno. In realtà, però, il cambio sarebbe già avvenuto nel settembre 2025 in occasione della premiere del film al Toronto International Film Festival.

Angelina Jolie e il figlio Maddox Jolie

Gli altri membri della famiglia che hanno preso la stessa decisione

La prima a voler rinunciare al cognome del padre, nel 2024 , era stata Shiloh. La 20enne lo aveva fatto legalmente in occasione del suo 18esimo compleanno, dopo aver espresso questa richiesta già durante il divorzio dei genitori. Poco dopo anche Zahara e Vivienne avevano seguito la stessa strada: la prima, nel novembre 2023 si era presentata solo come "Jolie" al college, mentre la seconda lo aveva fatto in occasione del musical The Outsiders, in cui aveva lavorato insieme alla madre. Al momento ancora Pax e Knox, gemello di Vivienne, conservano il doppio cognome, anche se il primo in un post Instagram ha definito il padre uno "stro**o di livello mondiale" e non è escluso che possa prendere la stessa decisione.