Nicolas Cage cambia il suo cognome: “Non volevo essere il cugino clown dei Coppola”

Nicolas Cage ha deciso di cambiare legalmente il suo cognome. L’attore che in realtà si chiama Nicolas Kim Coppola, ha preso le distanze da quel ramo della sua famiglia, che include il regista Francis e la figlia Sofia.

Probabilmente non tutti sanno che Nicolas Cage è in realtà il nome d'arte di Nicolas Kim Coppola, figlio di August Coppola, fratello maggiore del noto regista Francis Ford Coppola, nonché padre di Sofia Coppola, anche lei nota ormai accreditata regista. I due, a loro volta sono figli di Carmine Coppola, compositore che ha collaborato anche con il figlio Francis. L'attore, quindi, ha deciso di prendere le distanze da questa parte della famiglia, cambiando in maniera definitiva il suo cognome.

Nicolas Cage ha cambiato il suo cognome

Intervistato da Variety, l'attore ha raccontato di aver legalmente cambiato cognome lo scorso anno, dichiarando: "Io sono Nick Cage nella vita, e sono Nick Cage davanti alla telecamera. È meglio essere il patriarca della mia piccola famiglia che il cugino clown ai margini di quella di qualcun altro".

Il motivo per cui ha preso questa decisione si riconduce alla sua partecipazione al film Fuori di testa, dove recita accanto a Sean Penn, Jennifer Jason Leigh e Phoebe Cates. A Wired ha spiegato che su quel set si ripeteva in continuazione una battuta che gli procurava non poco fastidio: "Ero ancora Nicolas Coppola, e la gente proprio non ne voleva sapere di smettere di ripetere questa battuta: "Mi piace l'odore di Nicolas al mattino". Il riferimento era alla scena di Apocalypse Now, dove Robert Duvall diceva: "Mi piace l’odore del Napalm al mattino".

L'attore, poi, ha spiegato che non tollerava più l'idea di lavorare con uno pseudonimo, per cui ha deciso di farlo diventare il suo nome reale:

Era difficile lavorare così, quindi mi sono detto: "Non ho bisogno di questo cognome", e l’ho cambiato in Cage. È una combinazione di Luke Cage, il personaggio dei fumetti Marvel che tanto mi piaceva, e di John Cage, il compositore d'avanguardia. Questo la dice lunga su ogni cosa che ho fatto da quel momento in poi.

La carriera di successo di Nicolas Cage

Quella di Nicolas Cage è stata una carriera ricca di successi e riconoscimenti importanti. Ha ricevuto un Oscar giovanissimo a 32 anni per il personaggio interpretato in Via da Las Vegas, ma sono numerosissimi i film di cui è stato protagonista, alcuni diventati dei veri e propri cult della cinematografia come Family Man, o come la saga Ghost Rider, solo per citarne alcuni dal momento che sono almeno cento i film in cui è apparso in oltre quarant'anni di carriera.