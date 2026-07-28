Temptation Island 27 luglio, le pagelle: Gabriele attore (5), Bernadette ha il suo Diamante (8), Sabrina mente (4)

Le pagelle della puntata di Temptation Island di lunedì 27 luglio: Gabriele e Sara ormai non sono più credibili e la lettera del ragazzo sembra finta (5), Bernadette è riuscita ad avere il suo Diamante (8) e Sabrina ha negato il bacio con Lory, tradendo di fatto sia Giovanni che se stessa in un solo momento (4).

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Le pagelle della puntata di Temptation Island di lunedì 27 luglio: Gabriele e Sara ormai non sono più credibili e la lettera del ragazzo sembra finta (5), Bernadette è riuscita ad avere il suo Diamante (8) e Sabrina ha negato il bacio con Lory, tradendo di fatto sia Giovanni che se stessa in un solo momento (4). Vari i momenti più commentati di questa prima puntata che fa volgere al termine le storie più attese, portando le coppie al falò finale e puntando i riflettori sull'epilogo delle loro relazioni.

Sara e Gabriele ormai compromessi dalle bugie (5)

Gabriele e Sara sono tornati dopo la prima burrascosa settimana, sia nel villaggio che fuori. Nel resort in Calabria hanno dato prova di fragilità, tanto che la corsa del fidanzato in spiaggia, a seguito della visione di un video della sua fidanzata con il tentatore Andrea Turino, è apparsa ai più l'ennesima eccessiva esternazione teatrale. Poi, fuori il programma, la notizia di un video hot della coppia, che ben prima si era spesa su siti per adulti. "Un errore di 4 anni fa" avevano dichiarato sui loro social, in lacrime. Era ovvio che il ritorno in tv con il tentativo di riconciliazione di Gabriele non avrebbe smosso di una virgola il percepito sul loro rapporto, che ha destato più di una perplessità e impedito di generare alcuna forma di empatia. Sembra che qualsiasi cosa facciano non risulti più autentica, figuriamoci l'ammissione pubblica di un disagio psicologico e la volontà di farsi curare per diventare un uomo migliore accanto a una donna come lei. Lodevolissimo, ma purtroppo con i tempi sbagliati.

Sabrina mente a Lory e a se stessa, tradendo anche Giovanni (4)

Sabrina ha fatto en plein. Forse un colpo di sole, altrimenti non si spiega. Ostinata, a più riprese, a dare un bacio al tentatore Lory, lo ha trascinato sotto una coperta di notte in spiaggia. E fin lì. Se non fosse che dopo lo scambio intimo, improvvisamente ha perso il senno e iniziato a negare su tutta la linea. Lorenzo, basito e sconcertato, è esploso e ha messo i fatti in pubblica piazza. Una manovra in autostrada con tutte le carreggiate impegnate sarebbe stata più semplice. Tra ulteriori negazioni e arrampicate sugli specchi, Sabrina ha tentato un recupero nel tentativo di rilanciare con ulteriore intimità, ma Lory ha comprensibilmente declinato qualsiasi ulteriore invito a stare con lei. Giovanni, il fidanzato, a vedere tutto ciò, ha ripensato a un possibile falò e manifestato l'intenzione di andarsene senza nemmeno passare dal via. Morale della pseudo favola: chi troppo vuole, nulla stringe. Ma ricordiamoci anche che i comitati etici hanno mura di argilla e Sabrina non ha violato la convenzione di Ginevra, suvvia.

Cristian e Soraya dal commercialista più che al falò con Bisciglia (6)

Cristian e Soraya alla resa dei conti davanti a Filippo Bisciglia, che è andato in imbarazzo per via di un 740 più volte riproposto nelle argomentazioni. Case, libri, auto, viaggi, fogli di giornale, qualsiasi rinfaccio è stato utile a un certo punto. L'accento posto sul padre facoltoso, con il quale la ragazza ha augurato di fidanzarsi, viste le attenzioni riservate a lui e non a lei, poi la frase che torna: "Non voglio parlare di soldi". E meno male! Il cortocircuito è sembrato evidente, più che davanti a Bisciglia sembravano essere finiti dal commercialista e l'essersi lasciati è sembrato il male minore rispetto a quanto sono arrivati a dirsi con gli occhi vitrei. La sufficienza è per l'impegno e un incoraggiamento a rivedere alcune posizioni, che forse erano dettate più dalla rabbia che da un sentimento ormai finito.

Rosario e Alessandra: "No, lasciarsi non è possibile" (5)

Rosario torna nuovamente da Alessandra, stavolta a stomaco vuoto. La musica è finita, il barbecue pure, gli amici se ne vanno e lui, rimasto solo soletto, ha riflettuto sulle sorti del mondo e del suo rapporto fuori dal programma (come Andrea con Iris). Tornati davanti al fuoco che brucia, hanno riavvolto il nastro e stabilito che, al netto di tutti gli errori, "lasciarsi non è possibile", avrebbe cantato il sommo Battisti. Per cui Alessandra, tradita da alcune immagini e rifiutata in un numero illimitato di falò, tanto che si era arrivati a pensare che si fosse trasferita su quel tronco e non vivesse più nel villaggio, ha capitolato. "Il problema è che lo amo troppo", ha dichiarato in lacrime, mentre Rosario le giurava amore eterno. Come direbbe Verdone, finché dura.

Bernadette ha finalmente il suo Diamante per la vita (8 – con riserva)

Chiudiamo con Bernadette che ha ricevuto la sorpresa che aspettava da 16 anni: una proposta di matrimonio in pompa magna. Non solo, il fidanzato ha dimostrato di essere convinto di fare il grande passo e pentito di esserci arrivato così tardi. Voto pieno per questa coppia che ha mostrato solidità e grande bontà d'animo: tra loro, con i compagni di viaggio e anche con Martina, la tentatrice che ha ricevuto una visita di cortesia prima di essere congedata. Tutto molto bello, sentire parlare Diamante della sua compagna ha fatto i ricredere i più scettici sull'amore che, quando è vero, non consente inciampi e fa parlare il cuore in lingue universali a prova di Duolingo. La riserva nasce solo dall'ostinazione di voler vedere nel matrimonio l'unica via possibile perché un sentimento duri. "Se non me lo chiede, lo lascio", aveva dichiarato lei, dimostrando di essere finita in un vicolo cieco, dal quale avrebbe potuto farla uscire solo la luce di un anello di una certa caratura. Decisamente riduttivo e a tratti anche un po' obsoleto. Voto a parte in pagella per il tuffo finale, da categoria olimpionica.