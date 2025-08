Lutto per Brad Pitt, è morta la mamma Jane Etta: aveva 84 anni

È morta Jane Etta Pitt. La mamma di Brad Pitt aveva 84 anni ed era una consulente scolastica in pensione. Oltre all'attore, aveva altri due figli, Doug e Julie, cresciuti a Springfield (Missouri). A darne notizia il sito americano TMZ. Sconosciute per il momento le cause del decesso.

La notizia della morte e l'omaggio della famiglia

La madre di Brad Pitt aveva 84 anni e la notizia della sua morte è arrivata all'improvviso. Per il momento il noto attore non ha rilasciato alcuna dichiarazione pubblica e a renderle omaggio è stata la nipote Sydney, figlia di Doug. In un post Instagram, ha scritto che la sua "dolce Grammy" si prendeva cura di tutti e che nessuno era pronto alla sua scomparsa: "Non eravamo ancora pronti a questo, ma sapere che sei finalmente libera di cantare, ballare e dipingere di nuovo lo rende un po' più facile. Non c'era limite all'amore che dava, e tutti quelli che l'hanno incontrata lo hanno sentito. Non so come andremo avanti senza di lei".

Il rapporto tra Brad Pitt e la madre Etta Jane

Jane Etta era una consulente scolastica in pensione, sposata con William, ex proprietario di un'azienda di autotrasporti. La donna era madre di tre figli, Brad Pitt, Doug e Julie, cresciuti tutti e tre nel Missouri. L'attore aveva con la madre un legame speciale e, stando a quando racconta TMZ, era lei il "collante della famiglia" capace di tenerne uniti tutti i membri. Cinque anni fa, infatti, sarebbe stata proprio lei a organizzare un incontro con tutta la famiglia allargata.

Nonostante una vita lontano dai riflettori, in alcune occasioni aveva accompagnato il figlio Brad sul red carpet, posando davanti ai fotografi. E l'attore, proprio a giugno, in occasione di una proiezione del suo film sulla formula uno, la salutò e le mandò un bacio, ripetendo quando le volesse bene.