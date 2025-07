Brooke Hogan ricorda il padre Hulk: “Non abbiamo mai litigato, ma non mi ha voluta più accanto a sé”

A pochi giorni dalla scomparsa di Hulk Hogan, morto il 24 luglio all'età di 71 anni per un arresto cardiaco, sua figlia Brooke ha scritto un lungo messaggio in ricordo dell'icona del wrestling. La 37enne ha raccontato il loro legame, descrivendo un rapporto profondo nonostante un periodo in cui sono stati lontani.

Brooke Hogan sul padre Hulk: "Il nostro legame non si è mai spezzato"

"Il suo sangue scorre nelle mie vene, i suoi occhi brillano nei miei figli. Il nostro legame non si è mai spezzato, nemmeno nei suoi ultimi momenti". Così inizia il lungo post di Brooke Hogan su Instagram. La figlia della leggenda del wrestling ha scritto di aver conosciuto la versione più autentica e vulnerabile del padre, ben diversa da quella che mostrava in pubblico. "Quando se n'è andato, è stato come se una parte del mio spirito fosse volata via con lui. L'ho sentito prima ancora che la notizia arrivasse" ha aggiunto. La 37enne ha chiarito come tra loro non ci sia stato mai un litigio, ma un semplice allontanamento: "Si è trattato di telefonate private, intime, che nessuno potrà mai capire fino in fondo". Ha rivelato come Hulk Hogan si confidasse con lei su questioni personali e lavorative, e che lei lo aveva sempre supportato, invitandolo a prendersi cura di sé.

Il messaggio di Brooke Hogan per il padre Hulk: "Orgogliosa di essere tua figlia"

Brooke Hogan non nasconde come negli ultimi anni ci siano stati diversi attriti tra lei e suo padre, come quando "dopo aver affrontato quasi 25 interventi chirurgici insieme, improvvisamente non la voleva più accanto". Così, la donna ha scelto di allontanarsi per "proteggere il suo cuore". Nonostante la distanza – sembra che non abbia preso parte alle nozze di Hulk con la sua terza moglie Sky Daily – Brooke dice di non avere nessun rimpianto: "Lui sapeva che avrei attraversato un edificio in fiamme per lui. In tanti modi, l'ho fatto davvero. E sapeva quanto l'ho amato, profondamente e sinceramente".

In un altro post, Brooke ha condiviso un filmato con una serie di fotografie insieme: "Sei stato tutto per me, e io sarò per sempre la tua bambina. Sono fiera di essere tua figlia".