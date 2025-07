Kate Beckinsale annuncia la scomparsa della madre Judy Loe, attrice 78enne: “È morta tra le mie braccia”

Kate Beckinsale ha annunciato via social la scomparsa della madre, l'attrice britannica Judy Loe, morta all'età di 78 anni. Due anni fa aveva ricevuto la diagnosi di cancro.

L'annuncio della scomparsa di Judy Loe, la figlia Kate Beckinsale: "Morta tra le mie braccia"

"Non vorrei scrivere questo post". Inizia così il messaggio con cui Kate Beckinsale ha annunciato la scomparsa della madre Judy Loe. A corredo di un carosello di foto dell'attrice, scrive ancora: "Lo faccio solo perché ho dovuto registrare il certificato di morte di mia madre, e presto diventerà un documento pubblico. È morta la notte del 15 luglio, tra le mie braccia, dopo una sofferenza immensa". La descrive come "la bussola" e "l'amore" della sua vita, oltre a essere la sua amica più cara.

"La grandezza e l'immenso cuore di questa piccola donna hanno toccato profondamente tante persone che le volevano bene" aggiunge. E ancora: "È stata coraggiosa in mille modi, a volte fin troppo indulgente, sempre convinta della bontà profonda delle persone. Il mondo, senza di lei, è così spento che è quasi impossibile da sopportare". In conclusione: "Mamma, ti amo così tanto. Questa è sempre stata la mia più grande paura, da quando a cinque anni ho trovato mio padre morto e ora è successa".

La carriera di Judy Loe

Judy Loe è stata un'attrice britannica, nata il 6 marzo 1947 a Urmston, nel Lancashire. La sua carriera nella recitazione è iniziata partecipando al celebre musical Hair, di cui faceva parte nel cast originale. Il suo esordio in televisione avvenne con lo show Ace of Wands e in seguito prese parte a numerose serie TV britanniche, tra cui Z-Cars, Dixon of the Dock Green e Man at the Top. L'attrice è stata legata sentimentalmente all'attore Richard Beckinsale, padre di Kate Beckinsale, dal 1977 fino alla sua scomparsa nel 1979. In seguito, ha sposato il regista Roy Battersby, morto il 10 gennaio 2024 all'età di 87 anni.