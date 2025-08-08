Morta Vitoria Beatriz, attrice porno brasiliana di 28 anni: il mistero sulla morte, la malattia e l’ipotesi di suicidio

Vitoria Beatriz, famosa attrice porno brasiliana, è mancata all'età di 28 anni dopo essere stata in ospedale in condizioni critiche per diversi giorni. La notizia della sua morte è stata confermata dal suo datore di lavoro, che ha pubblicato un messaggio di addio su Instagram , sottolineando la gioia e l'energia che trasmetteva nel settore film per adulti. Sebbene non si conoscano i dettagli del suo ricovero in ospedale, da una prima ricostruzione sembrerebbe aver potuto tentato il suicidio, a seguito di una depressione, una versione che non è stata ancora confermata ufficialmente.

Il ricovero e l'appello della famiglia: il mistero della morte

Le condizioni di salute di Vitoria Beatriz sono state critiche dal primo istante, sin da quando il suo ricovero in ospedale è apparso un tentativo disperato di salvarla. La notizia ha causato grande preoccupazione sia nell'industria dei film per adulti, dove appunto lavorava, sia tra i suoi fan e amici. La sua famiglia aveva condiviso un messaggio, altrettanto criptico, sui social: "Ciao a tutti. Volevamo informarvi che Vitoria è ancora ricoverata in ospedale e noi, la famiglia, abbiamo scelto di non condividere i dettagli della situazione. Sappiate solo che è circondata da cure e amore. Chiediamo a chi ha un minimo di spiritualità di pregare per lei".

Mentre il giorno dopo la morte di Vitoria Beatriz, sono emersi altri commenti sulla sua inaspettata dipartita terrena, con l'amministratore del suo account sui social media che ha dichiarato di essere stato in contatto con lei, ma di non averla incontrata personalmente.

La malattia e la depressione: cosa è emerso da Instagram

"Apprezzo la comprensione di tutti. Gestisco il profilo Instagram di Vitoria Beatriz da oltre un anno. Non ci siamo mai incontrate di persona, ma parliamo molto su WhatsApp. Mi ha raccontato dei suoi problemi di salute e di quanto fosse difficile per lei affrontarli ogni giorno". "Col tempo, mi sono affezionato emotivamente a lei. Era incredibilmente forte, ma anche molto sensibile e gentile. Sono davvero addolorato per la notizia della sua scomparsa. È difficile credere che se ne sia andata davvero", ha continuato, prima di commentare la possibile chiusura dell'account per rispetto nei suoi confronti. Cosa poi accaduta nelle ultime ore, infatti il profilo IG non esiste più.

Ad oggi non sono state fornite ulteriori informazioni sulla morte di Vitoria Beatriz, si ipotizza che l'attrice potrebbe aver lottato contro una malattia cronica o che potrebbe aver tentato il suicidio a causa di una depressione.