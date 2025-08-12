Lina Bina è morta a 24 anni, l’ultimo post della creator di video per adulti: “È un periodo difficile”

Lina Bina, nota su TikTok, X e Only Fans come Miss John Dough, è morta a 24 anni. La famiglia ha confermato la notizia. Le cause della morte.

È morta Lina Bina. L'influencer, creator di Only Fans e attrice di video per adulti, nota su X e Tik Tok anche come Miss John Dough, si è spenta all'età di 24 anni. La notizia è stata confermata dalla famiglia. Il decesso è avvenuto martedì 5 agosto. In questi giorni sono trapelate le prime notizie circa le cause della morte. Secondo quanto sostiene la sorella, sarebbe stato fatale un coagulo di sangue nel cuore e al collo.

Le cause della morte: complicazioni dopo un coagulo di sangue

Lina Bina era molto nota sui social. Su TikTok conta 191 mila follower, su X oltre 500mila. Inoltre, aveva un profilo Only Fans dove pubblicava contenuti espliciti. In tanti fanno fatica ad accettare che una vita sia stata spezzata a soli 24 anni. Lo scorso 8 agosto, il magazine People aveva appreso dal medico legale della contea di Polk, in Florida, che la causa del decesso non era stata ancora determinata con precisione. The Sun, invece, riporta le parole della sorella Moni, secondo la quale Lina Bina sarebbe morta a seguito delle complicazioni causate da un coagulo di sangue nel cuore e al collo. Tanti i commenti di cordoglio e sgomento piovuti sotto al suo ultimo post su Tik Tok che risale al 12 giugno e su X, dove l'ultimo accesso risale a venerdì 1 agosto.

Lina Bina è morta: il dolore della famiglia e l'ultimo post

Moni, sorella di Lina Bina, ha espresso la sua incredulità davanti alla prematura scomparsa dell'influencer: "Non riesco a credere che tu te ne sia andata davvero, sorellina. Mi sono svegliata stamattina sperando che fosse un incubo". Venerdì 1 agosto, Lina Bina ha scritto il suo ultimo post su X. Si è scusata per essere stata assente negli ultimi tempi e ha aggiunto: "Sto attraversando un periodo davvero difficile in questo momento". Il 5 agosto, quindi solo quattro giorni più tardi, il tragico epilogo.