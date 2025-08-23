Malik Taylor, l’influencer americano, muore dopo un volo di sei metri: aveva solo 28 anni

Malik Taylor, influencer di 28 anni specializzato in cultura pop, è morto in North Carolina dopo che la sua auto è precipitata da un’altezza di 6 metri. Potrebbe essere stato sotto l’effetto dell’alcool.

L'influencer Malik Taylor, conosciuto sui social per i suoi video umoristici e per le opionioni sulla cultura pop, è morto mercoledì mattina in un devastante incidente stradale nel North Carolina. Aveva solo 28 anni.

La dinamica dell'incidente mortale

Secondo quanto viene riferito da TMZ, che cita rapporti della polizia di Concord, gli agenti hanno accertato mercoledì mattina che il SUV guidato dall'influencer è uscito di strada, precipitando per sei metri nell'area sottostante. I paramedici accorsi sul posto non hanno potuto fare nulla per salvare il giovane, che è stato dichiarato morto sul luogo dell'incidente.

L'alcol, un fattore che ha contribuito all'incidente

Il coroner ha stabilito che la causa della morte è stata un trauma da impatto violento. Le autorità hanno inoltre rivelato che l'alcol è sospettato come fattore che ha contribuito al tragico evento, anche se le indagini sono ancora in corso per chiarire tutti i dettagli dell'accaduto. La notizia della morte è stata confermata lo stesso giorno dell'incidente dalla confraternita Alpha Kappa Psi dell'Austin Peay State University, di cui Taylor faceva parte. Nel loro commovente messaggio, i membri hanno ricordato il giovane come "una luce per tutti, sempre pronto a portare risate, gioia e un sorriso caloroso che illuminava ogni stanza in cui entrava".

Una carriera in ascesa sui social media

Taylor aveva costruito la sua popolarità online grazie ai suoi video dal contenuto umoristico e alle sue analisi dei fenomeni della cultura pop. Era apprezzato, si legge sempre su Tmz, per il suo stile fresco e per la capacità di rendere divertenti e fruibili anche i trend più complessi. Il giovane influencer aveva celebrato il suo ventottesimo compleanno all'inizio di luglio, ignaro che quella sarebbe stata purtroppo la sua ultima ricorrenza.