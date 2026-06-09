spettacolo
Video thumbnail

Lele Adani si riprende col telefono mentre guida il motorino: il video su TikTok viola il Codice della Strada

Lele Adani si filma con il telefono mentre guida la vespa nel traffico urbano: un video su TikTok che viola il Codice della Strada. E lui sarà l’opinionista Rai dei Mondiali 2026.
Leggi le notizie in tempo reale. Aggiungi Fanpage.it al tuo feed Google.
Avatar autore
A cura di Gennaro Marco Duello
Immagine

Casco in testa, occhiali scuri, Geolier cantato a palla e il telefono in mano mentre guida in strada. Lele Adani ha pubblicato sul suo canale TikTok un video che lo ritrae in sella a un motorino, intento a cantare il rapper napoletano e a riprendersi con lo smartphone. Un contenuto spensierato, pensato evidentemente per conquistare i suoi follower (soprattutto quelli napoletani!). Il problema è che quello che si vede nelle immagini configura una violazione del Codice della Strada.

Cosa dice la legge

L'articolo 173 del Codice della Strada vieta esplicitamente l'uso di dispositivi portatili durante la guida di qualsiasi veicolo a motore, inclusi ciclomotori e scooter. Tenersi il telefono in mano – che sia per telefonare, per filmarsi o per cantare sotto a un filtro TikTok – è la stessa cosa agli occhi della norma. Le sanzioni previste vanno da 422 a 1.697 euro, con possibilità di sospensione della patente nei casi più gravi.

Il casco è presente, va detto: su quel fronte Adani è in regola. Ma la telecamera puntata su sé stesso mentre scorre nel traffico è, tecnicamente, un'autoincriminazione pubblica.

Leggi anche
Elettra Lamborghini: "Stalkerizzata in un luogo privato, violata la mia privacy. Ero in condizioni pietose"

Il tempismo non aiuta

La vicenda arriva in un momento particolare per l'ex difensore, che già da giovedì tornerà stabilmente sugli schermi Rai come opinionista dei Mondiali 2026. Un ruolo di visibilità nazionale che, volente o nolente, amplifica il peso di certi scivoloni social.

Non si tratta di trasformare un video TikTok in un caso di stato. Però, Adani conta milioni di follower tra le varie piattaforme e questo gesto finisce inevitabilmente sotto una lente diversa. Può essere derubricato come una goliardata innocua, un contenuto con troppa garra charrúaper usare un termine molto amato da Adani stesso. Epperò, intenzioni e conseguenze legali non sempre coincidono. Il Codice della Strada, del resto, non dovrebbe prevedere eccezioni per i video virali.

@leleadani

Chi tocca uno di noi, tocca tutti quanti @Geolier

♬ audio originale – leleadani

Immagine
Belen Rodriguez denunciata per omissione di soccorso: "Patente ritirata, rischia il processo"
Nessun processo già deciso: "Aperta la fase delle indagini preliminari"
I due incidenti stradali a Milano lo scorso 23 maggio
Pochi giorni prima, il malore in casa e l'intervento dei sanitari
È sbagliato se il malore di Belén Rodriguez diventa il pretesto per fare congetture sulla sua vita
Eleonora D'Amore
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
spettacolo
api url views