Elettra Lamborghini: “Stalkerizzata in un luogo privato, violata la mia privacy. Ero in condizioni pietose”

Elettra Lamborghini si sfoga sui social dopo che alcuni sostenitori l’hanno pedinata, violando la proprietà privata del suo maneggio per chiederle una foto. Di fronte al rifiuto della cantante, che si trovava lì in abiti da lavoro, i presenti hanno tentato di screditarla segnalando l’accaduto alla stampa: “Non stalkerizzatemi, vado nel panico”.

Elettra Lamborghini perde la pazienza e si affida ai social per uno sfogo. La cantante, da sempre avvezza a una grande disponibilità nei confronti dei suoi sostenitori, questa volta ha deciso di porre un limite tra vita pubblica e sfera privata, attaccando pubblicamente alcuni fan che si sarebbero introdotti abusivamente nella scuderia in cui l'artista custodisce i propri cavalli. Di fronte al rifiuto di scattare un selfie, i presenti avrebbero poi cercato di screditarla segnalando l'accaduto alla stampa, scatenando la reazione dell'ereditiera: "Oggi è stata violata la mia privacy, non stalkerizzatemi".

L'intrusione nella scuderia privata: "C'erano cartelli ovunque"

Attraverso una serie di storie su Instagram, Elettra Lamborghini ha spiegato la gravità del gesto, sottolineando come le persone in questione abbiano deliberatamente violato la proprietà privata, ignorando i numerosi avvisi di divieto d'accesso: "Ci sono stati mille furti e ci sono cavalli che valgono tanti soldi di privati e nessuno vuole prendersi la responsabilità che succeda qualcosa". Oltre alla violazione del domicilio, l'artista ha evidenziato anche i forti rischi legati alla sicurezza, spiegando che la presenza di estranei avrebbe potuto innervosire gli animali: "Ho due cavalli giovani che potevano calciare. Puzzavo, ero piena di peli, sudata, con l'alone alle ascelle, struccata e tu mi dici che avrei pure dovuto fare la foto? No grazie".

I precedenti

La reazione così categorica dell'artista non arriva dal nulla e si inserisce in un quadro più ampio che tocca il labile equilibrio tra popolarità e privacy. Già in passato, infatti, Elettra Lamborghini era finita al centro del dibattito a causa di un video circolato sui social, nel quale veniva ripresa mentre ignorava alcuni fan che le chiedevano un'interazione. Un precedente che, letto alla luce di quanto accaduto ieri, giustifica e spiega la forte barriera difensiva eretta dalla cantante di fronte a quella che percepisce come un'insistenza tossica.

A ferire particolarmente la cantante, in questo caso specifico, è stata infatti la pianificazione del gesto. Secondo lei, infatti, l'unico modo per rintracciarla in quel luogo era quello di seguirla in auto: "Non c'era modo di sapere che mi trovassi in quel posto ed ero là dentro se non fosse che hai seguito la mia riconoscibilissima macchina. Sai leggere?", ha sbottato sui social, definendo l'atteggiamento dei segnalatori anonimi "imbarazzante e ridicolo".

La necessità di un'"isola felice" per Elettra Lamborghini

La popolarità di Elettra Lamborghini è un fenomeno consolidato che si muove da sempre su un doppio binario: da un lato una costante esposizione televisiva, dall'altro l'inevitabile curiosità mediatica che circonda la sua figura. Proprio per questo, il tempo dedicato all'equitazione potrebbe rappresentare per la showgirl una sorta di isola felice, un momento di totale stacco dai riflettori e dalle dinamiche dello spettacolo che d'ora in avanti intende difendere con ogni mezzo. Lo sfogo sui social si è infatti concluso con una richiesta perentoria e un chiaro monito per il futuro: