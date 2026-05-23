Rossella Erra sotto attacco sui social: insulti e minacce anche di notte, la denuncia pubblica

Rossella Erra denuncia sui social gli attacchi degli haters: insulti, minacce e auguri di morte. Fanpage.it apprende che i messaggi offensivi sono arrivati anche in piena notte.

Rossella Erra ha rotto il silenzio. La giurata del popolo di Ballando con le Stelle ha pubblicato su Instagram un post duro, diretto, che non lascia spazio a interpretazioni: dietro lo schermo c'è chi la bersaglia ogni giorno con insulti, auguri di morte, messaggi "pericolosamente ossessivi". Ma secondo quanto apprende Fanpage.it, la vicenda è più grave di quanto emerso pubblicamente: gli attacchi sono proseguiti anche durante la notte. Erra ha ricevuto messaggi offensivi, minacciosi e insultanti anche alle quattro del mattino.

La denuncia pubblica

Nel post pubblicato sul suo profilo ufficiale, la Erra ha scelto di non abbassare la testa. "Fino a che punto si possono tollerare le denigrazioni, le maldicenze, le ingiurie, le parolacce, gli attacchi violenti, gli auguri di morte e molto altro?" ha scritto, rivolgendosi direttamente a chi, protetto dall'anonimato digitale, trasforma i social in uno strumento di aggressione sistematica."Persone che ripetutamente, dietro a uno schermo, scrivono per attaccare, volendo ferire, umiliare, mortificare, provando con le parole a sottomettere." E ancora, una descrizione che suona quasi clinica nella sua precisione: "Ci sono alcuni soggetti che sembrano alimentarsi, di post in post, e non si fermano, continuando ad offendere in modo pericolosamente ossessivo."

Notti senza pace

Quello che non era emerso dal post pubblico lo apprende ora Fanpage.it: gli attacchi nei confronti di Rossella Erra non si sono limitati alle ore in cui si è attivi sui social. I messaggi offensivi, insultanti e minacciosi sarebbero arrivati anche nel cuore della notte, in un'escalation che trasforma il fenomeno del cyberbullismo in qualcosa di più pesante da gestire sul piano personale e, potenzialmente, su quello legale. Una pressione costante, senza orari, che segna una differenza sostanziale rispetto al normale rumore di fondo dell'odio online.