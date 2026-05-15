Elena Santarelli replica agli insulti dopo Belve: “A Ferragni invidio di non aver visto suo figlio in sala operatoria”

Le parole pronunciate da Elena Santarelli a Belve non sono rimaste senza conseguenze. Dopo l'intervista con Francesca Fagnani, in cui la showgirl aveva attaccato Chiara Ferragni per il Pandoro Gate, i social si sono trasformati in un campo di battaglia. Nelle ultime ore Santarelli ha deciso di non restare in silenzio: la risposta agli accusatori è arrivata carica di rabbia e di dolore personale.

Le parole a Belve che hanno diviso il pubblico

Nel corso dell'intervista andata in onda su Rai 2, Santarelli aveva usato toni inequivocabili nei confronti dell'imprenditrice digitale. "Sono molto delusa da lei e da tutte le persone che le sono state attorno", aveva detto, aggiungendo: "Le sue scuse non me le bevo." Il bersaglio della sua critica non era solo Ferragni in quanto tale, ma la distanza tra la visibilità costruita in anni di influenza sui social – con milioni di follower – e un uso della beneficenza rivelatosi, secondo Santarelli, tutt'altro che trasparente.

Il pubblico si è spaccato immediatamente. Una parte ha condiviso la durezza del giudizio; un'altra ha risposto con accuse dirette alla showgirl, tacciandola di invidia.

La risposta social: il dolore del figlio come risposta agli insulti

Non è tipo da lasciar correre, e i fatti lo confermano. Raggiunta online da un commento che la dipingeva come invidiosa di Chiara Ferragni, Santarelli ha scelto di rispondere colpo su colpo, portando sul tavolo la propria storia più privata e dolorosa: la malattia del figlio maggiore, diagnosticata anni fa come tumore, e il percorso lungo e devastante che ne è seguito.

"Sì, sono proprio invidiosa della signora Ferragni", ha scritto, il sarcasmo ben calibrato prima del pugno vero. "Le invidio il fatto di non aver mai lasciato suo figlio sul letto di una sala operatoria per più di 13 ore. Le invidio anche il fatto di non aver mai visto soffrire suo figlio per la radioterapia."

"Non ho paura di nessuno": la difesa del diritto di parola

Santarelli ha anche replicato a chi l'accusava di aver contribuito a una gogna mediatica contro Ferragni. La sua posizione è netta: ha risposto alle domande che le sono state fatte in trasmissione, senza cercare lo scontro. "Io non ho paura di nessuno", ha scritto, chiudendo il cerchio sulla vicenda.