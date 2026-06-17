Giulia De Lellis: “La foto di mia figlia usata senza consenso. Vergognatevi, sono disgustata e arrabbiata”

Giulia De Lellis è furiosa. Alcune foto di sua figlia, con il viso appena censurato, sono state pubblicate da un noto settimanale: “Chiunque diffonderà quel materiale se ne assumerà ogni responsabilità”.

"Sto scrivendo queste righe con profonda amarezza e indignazione": così Giulia De Lellis ha dato inizio al suo sfogo su Instagram. L'influencer ed ex volto di programmi Mediaset come Uomini e Donne e il Grande Fratello è amareggiata. A causare la sua reazione è stato un servizio pubblicato dal settimanale Chi nel quale è ritratta insieme al suo compagno Tony Effe, all'anagrafe Nicolò Rapisarda, e alla piccola Priscilla. Con loro anche Cecilia Rodriguez, Ignazio Moser e la figlia Clara Isabel.

Giulia De Lellis ha preso una decisione netta sulla sua primogenita: non intende esporla sui social. Più volte si è espressa sull'argomento e ha chiarito di non ritenere opportuno mostrare il viso di sua figlia sui suoi profili perché teme di esporla a una realtà potenzialmente pericolosa, popolata da persone talvolta "instabili". Il fatto che il settimanale diretto da Massimo Borgnis abbia pubblicato le foto della piccola al mare, sebbene con il viso lievemente censurato, l'ha comprensibilmente fatta infuriare: "Oggi è stato superato un limite che non dovrebbe mai essere oltrepassato: l'esposizione mediatica di minori contro la volontà dei loro genitori".

La trentenne ritiene che sua figlia sia stata in qualche modo strumentalizzata e che i bambini non dovrebbero mai essere considerati "una notizia", né tantomeno ci si dovrebbe servire di loro come "strumenti per generare curiosità o clamore". Sfocare appena il volto non è sufficiente a tutelare i minori perché sono comunque riconoscibili. Giulia De Lellis poi ha rimproverato una mancanza di "etica" e "sensibilità" verso una bambina così piccola che andrebbe protetta senza se e senza ma.

Lo sfogo di Giulia De Lellis

Giulia De Lellis ha concluso il suo sfogo dicendosi pronta ad affrontare l'accaduto "nelle sedi opportune", dunque ha annunciato che ricorrerà a vie legali per tutelare sua figlia: "Dovreste soltanto vergognarvi! Sono arrabbiata, delusa e disgustata. E aggiungo anche che da questo momento in poi, chiunque deciderà di diffondere, pubblicare o ricondividere quel materiale se ne assumerà ogni responsabilità".