È morto Vincent Pastore, il corpo dell’attore della serie I Soprano trovato in casa: aveva 80 anni

È stato ritrovato senza vita all’interno della sua casa a City Island nel Bronx l’attore Vincent Pastore, star della serie tv I Soprano. Aveva 80 anni e sarebbe morto per cause naturali.

È stato ritrovato morto nella sua casa a City Island, nel Bronx di New York, l’attore Vincent Pastore. L'interprete di Salvatore "Big Pussy" Bonpensiero della serie tv I Soprano aveva 80 anni e secondo le prime ricostruzioni emerse, sarebbe morto per cause naturali. Nella serie, Pastore interpretava il ruolo dello storico uomo di fiducia del boss Tony Soprano (interpretato da James Gandolfini), poi trasformatosi in informatore dell’FBI.

Le cause della morte

A dare la notizia della scomparsa è stato Steve Villano, collaboratore di lunga data dell'attore e suo "braccio destro". Secondo quanto raccontato da Villano, Pastore sarebbe morto nel sonno per cause naturali. Le autorità non hanno avviato accertamenti medico-legali sul decesso.

La carriera da caratterista e il personaggio di di Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero

Per il pubblico televisivo il suo volto resterà legato soprattutto alla serie creata da David Chase, che dal 1999 ha cambiato il modo di raccontare la criminalità organizzata sul piccolo schermo. Il suo personaggio era uno dei membri storici della banda e uno degli amici più fidati del protagonista, ma la sua storia prende una piega drammatica quando si scopre che collabora con l’agenzia di intelligence americana . La scelta lo porta alla rottura definitiva con i suoi compagni e alla sua morte per mano degli stessi uomini con cui aveva condiviso anni di affari e amicizia. La sua uscita di scena, alla fine della seconda stagione, è rimasta tra i momenti più ricordati della serie, anche perché Pastore continuerà a essere presente negli episodi successivi attraverso flashback e sequenze ambientate nei sogni di Tony.

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Il tortuoso percorso per arrivare alla recitazione

Prima di diventare uno dei volti più riconoscibili della televisione americana, Pastore aveva avuto una vita lontana dal percorso classico dell'attore. Nato a New York il 14 luglio 1946 e cresciuto nel Bronx in una famiglia italoamericana, aveva prestato servizio nella Marina degli Stati Uniti prima di dedicarsi alla recitazione. Dopo gli studi alla Pace University, aveva lavorato per anni come gestore di locali notturni e autista di limousine, esperienze che contribuirono a costruire quel tipo di personaggi legati al mondo della strada che avrebbe poi interpretato sullo schermo. La recitazione, in realtà, è arrivata quasi per caso e molto tardi. Pastore ha debuttato sul set soltanto a 42 anni, dopo che i fratelli Matt e Kevin Dillon lo videro recitare in una piccola produzione teatrale locale e lo incoraggiarono a tentare la strada del cinema. Da lì è nata una lunghissima carriera da caratterista. Pastore apparve in ruoli minori in pietre miliari del genere come Quei bravi ragazzi di Martin Scorsese e Carlito's Way di Brian De Palma, oltre a film per la televisione come Gotti. Con I Soprano arrivò la svolta definitiva. Il ruolo di Big Pussy Bonpensiero gli garantì un posto nella storia della televisione e trasformò quel volto da caratterista, spesso associato ai ruoli da duro, in uno dei personaggi più amati e complessi dell'intera serie.