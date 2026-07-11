È morto Peter Van Norden, l’attore di Scuola di Polizia 2 e Una pallottola spuntata aveva 75 anni

L’attore si è spento giovedì mattina in una struttura sanitaria della California meridionale a causa di complicazioni legate a diverse patologie. Lascia la moglie Wendy e il figlio Robert.

Peter Van Norden è morto all'età di 75 anni. Volto noto della commedia e del cinema hollywoodiano degli anni Ottanta e Novanta, era celebre per aver interpretato l'agente Vinnie Schtulman in Scuola di polizia 2 e il capo dello staff presidenziale John Sununu in Una pallottola spuntata. L'attore si è spento in una struttura sanitaria della California meridionale a causa di complicazioni legate a diverse patologie. Lascia la moglie Wendy, sposata da molti anni, e il figlio Robert.

I ruoli cult in Scuola di Polizia e Una pallottola spuntata

Nato a New York il 16 dicembre 1950 e laureatosi con lode alla Colgate University prima di trasferirsi a Los Angeles per tentare la strada della recitazione, Van Norden ha costruito una solida carriera da comprimario sul grande schermo. Il pubblico internazionale lo ricorda principalmente per la sua partecipazione nel 1985 a Scuola di polizia 2 – Prima missione, secondo capitolo della celebre saga comica in cui interpretava l'agente Vinnie Schtulman, lo stravagante e poco incline all'igiene partner di pattuglia dello sventurato Carl Sweetchuck.

Peter Van Norden in Scuola di Polizia

Nel 1991 prese parte a un altro pilastro della comicità demenziale americana, Una pallottola spuntata 2½ – L'odore della paura al fianco di Leslie Nielsen, prestando il volto alla parodia di John Sununu, reale capo dello staff della Casa Bianca sotto l'amministrazione di George H.W. Bush. Tra i suoi altri crediti cinematografici figurano collaborazioni con la casa di produzione indipendente Troma, il thriller drammatico Sotto accusa con Jodie Foster e la pellicola Gigli.

La carriera tra serie tv e il teatro

Oltre all'attività cinematografica, Van Norden è stato un volto ricorrente e familiare del piccolo schermo. Ha preso parte, tra le altre, a produzioni come Cin-cin, T.J. Hooker, A cuore aperto, Casa Keaton, Matlock, La signora in giallo, E.R. – Medici in prima linea e la trasposizione televisiva dell'opera di Stephen King L'ombra, fino alle più recenti apparizioni nel procedural drama 9-1-1. Parallelamente alla televisione, ha mantenuto un legame costante con il teatro, calcando i palcoscenici di Broadway in storici allestimenti di opere shakespeariane come Macbeth, Amleto e Romeo e Giulietta, recitando accanto a interpreti del calibro di Al Pacino, Meryl Streep e Kevin Kline.