Da baby star della TV a fattorino Amazon, Danny Pintauro: “Anch’io devo sopravvivere, faccio 5 lavori”

A 8 anni era l’adorabile Jonathan della serie Casalingo superpiù. Oggi ha 50 anni e fa cinque lavori per poter pagare le bollette: “Non si sopravvive con i diritti di una vecchia serie”.

Gli attori bambini spesso vengono percepiti come dei predestinati. Artisti dotati di grande talento, che fanno della recitazione un lavoro sin dalla tenera età. Alcuni di loro riescono a costruire una carriera che dura nel tempo. Altri, una volta cresciuti, devono cercarsi un altro lavoro perché la buona stella che li accompagnava da piccoli si è spenta. È il caso di Danny Pintauro. Dal 1984 al 1992 è stato tra i protagonisti della serie Casalingo Superpiù. All'epoca aveva 8 anni e interpretava il piccolo Jonathan Bower. Dopo quell'esperienza, ha preso parte a un paio di altri progetti come "I cacciatori del tempo" e "Autostop per il cielo". Poi è sparito dai radar.

Oggi ha 50 anni ed è finito di nuovo sotto i riflettori dopo avere dichiarato sui social di avere cambiato lavoro. Fa il fattorino per Amazon. Su Instagram ha raccontato: "Oggi ho consegnato 38 pacchi". E ha spiegato che il mondo dell'intrattenimento è estremamente lento. A volte costringe gli attori a lunghe attese prima di ottenere un nuovo ingaggio: "Quindi accetto i lavori disponibili, mentre continuo a costruire la carriera che desidero davvero".

Danny Pintauro con Tony Danza e il cast di Casalingo Superpiù

I fan della serie TV di cui era protagonista si sono stupiti di questo cambio di rotta. Ma in una recente intervista rilasciata al podcast “Pod Meets World”, Pintauro ha spiegato quanto sia surreale pensare che una persona possa mantenersi con piccoli ruoli o con i diritti di una serie TV finita oltre trent'anni fa. Si tende a sovrastimare la ricchezza che deriva dal lavoro di attore. A meno che non si faccia parte della rosa dei nomi più popolari, i guadagni sono modesti e discontinui: "Quando ho pubblicato la foto in cui sto lavorando come fattorino, non immaginavo suscitasse quella reazione. Quello è uno dei cinque diversi lavori che faccio in questo momento. Sono un attore a contratto. Recitare è il sesto dei miei lavori". Ritiene che i guadagni ottenuti come fattorino siano tutto sommato buoni: "In un turno di due o tre ore guadagno da 80 a 100 dollari".

Danny Pintauro, in passato, ha fatto i conti con episodi spiacevoli. Lavorava in un noto negozio di abbigliamento e un cliente entrò con una macchina fotografica e lo fotografò di nascosto mentre era intento a piegare i vestiti. Poi scrisse: "Ha già perso tutti i suoi soldi, la rovina di Danny Pintauro". Il cinquantenne ha spiegato come ha usato i soldi guadagnati grazie alla serie TV Casalingo Superpiù: "Ho investito gran parte di quei soldi, poi ho pagato gli studi a Stanford e ho vissuto i miei vent'anni". E ha concluso: "Anche io devo fare il necessario per sopravvivere. Non sono diverso da tutti gli altri. Non faccio soldi con i diritti di quella serie TV".