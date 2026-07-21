Morto a 90 anni Francesco Massaro, era il regista di Al bar dello sport con Lino Banfi e Jerry Calà

È morto all’età di 90 anni Francesco Massaro, regista e sceneggiatore che ha firmato diverse produzioni tra cinema e tv. Ha diretto Lino Banfi e Jerry Calà nel Al bar dello Sport e Ferruccio Amendola in Pronto Soccorso, miniserie in tv.

È morto all'età di 90 anni, a Roma, Francesco Massaro, noto per essere stato regista e sceneggiatore. Ha diretto film particolarmente conosciuti come Al Bar dello Sport e anche diversi progetti tv. La scomparsa è avvenuta il 20 luglio, come comunicato dalla famiglia all'Ansa, che in una nota ha scritto: "Con lui scompare un protagonista di oltre mezzo secolo di cinema e televisione italiana un uomo che aveva imparato il mestiere sul set accanto ad alcuni dei più grandi maestri del nostro cinema e che, nel corso della sua lunga carriera, ha saputo raccontare il Paese attraverso il grande e il piccolo schermo, con una particolare capacità di parlare al grande pubblico".

La carriera di Francesco Massaro tra cinema e tv

Era nato a Padova, il 23 agosto 1935, per poi trasferirsi a Roma animato dal sogno di fare cinema. Inizia la sua formazione negli Anni Sessanta, lavorando come assistente e aiuto regia in film storici come Il Gattopardo di Luchino Visconti e, infatti, in più occasioni aveva ricordato la scena iconica del ballo tra Alain Delon e Claudia Cardinale. Aveva lavorato anche a Divorzio all'italiana, Sedotta e abbandonata e Signore e Signori di Pietro Germi, ma anche a film come Straziami, ma di baci saziami di Dino Risi.

Dietro la macchina da presa arriva nel 1972, firmando la commedia Il generale dorme in piedi, in cui ci sono Ugo Tognazzi e Mariangela Melato. Negli anni ha poi firmato la regia di film dal sarcasmo spinto com La banca di Monate, ma anche titoli molto popolari come Al bar dello sport, con protagonisti Lino Bangi e Jerry Calà, diventato un vero e proprio cult. Massaro ha poi diretto anche produzioni televisive. Lo si ricorda, infatti, per Pronto Soccorso con Ferruccio Amendola, il primo medical drama all'italiana, ma anche altre mini serie Provincia segreta e Provincia segreta 2 – I delitti della casa sul fiume, Benedetti dal Signore e O la va, o la spacca con Ezio Greggio. Nella sua carriera aveva diretto anche artisti come Tomas Milian ne Il lupo e l'agnello, ma anche altri attori italiani come Diego Abatantuono e Leo Gullotta ne I carabbinieri.