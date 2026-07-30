Beatrice Valli sul rapporto con la sorella Ludovica: “Meglio stare distanti, i social hanno amplificato tutto”

Beatrice Valli si espone per la prima volta sul rapporto con la sorella Ludovica e ammette una lontananza caratteriale ed emotiva. La cui origina affonda in alcuni traumi familiari irrisolti: “Quando mia madre era in depressione, io e Eleonora aiutavamo. Non perché non volesse farlo, ma perché era più piccola e aveva un vissuto diverso”.

Beatrice Valli è tornata a parlare del rapporto con Ludovica e, lontana dalla classica narrazione della faida tra sorelle, ha analizzato le radici della loro lontananza: dai paragoni continui in una famiglia segnata dai momenti di depressione della madre, fino all’effetto amplificatore dei social che, in alcuni momenti, hanno trasformato le incomprensioni in rivalità.

Le parole di Beatrice Valli sul rapporto con Ludovica

"Siamo persone molto diverse a livello caratteriale" ha esordito l'influencer nel podcast di Terrazza Fab!, per poi ripercorrere un vissuto familiare che ha inevitabilmente condizionato il loro modo di relazionarsi. "Molte volte eravamo unite, altre eravamo una contro l'altra: ci è stato insegnato a scontrarci in maniera diversa anche a livello familiare. Spesso abbiamo un modo di rapportarci e litigare in modo brusco, poi col tempo ognuno ha preso la sua posizione".

Le origini delle incomprensioni: la depressione della madre

Il racconto di Beatrice scava nei traumi dell'infanzia. L'ex volto di Uomini e Donne ha spiegato come la costante sensazione di competizione partisse prima di tutto dalle dinamiche domestiche: "La mia mamma stessa ci metteva spesso a confronto". Senza contare, poi, la maggiore affinità caratteriale con la sorella Eleonora: "È la verità, qui lo dico e non lo nego, che mi sono sempre trovata più in sintonia con Eleonora, avevamo solo un anno di differenza. Quando mia madre era in difficoltà massima, in estrema depressione, eravamo molto più noi sull'aiuto. Ma perché mia sorella Ludovica era meno capace, non perché non volesse farlo, ma perché era più piccola e aveva un vissuto diverso".

A sinistra, Beatrice Valli. A destra, Ludovica.

I social e il giudizio costante degli utenti hanno finito per esasperare ogni piccolo strappo, "perché quando ci si confronta viene fuori un giudizio che non fa parte di noi, ma fa parte di quello che ci è stato detto. E se non sei molto stabile la vivi male", ha spiegato ancora Valli. Di fronte a un circolo vizioso alimentato dal gossip e dalle aspettative del pubblico, l'influencer ha riconosciuto che la separazione fisica ed emotiva rappresenta oggi l'unica soluzione possibile per proteggersi:

Nel frattempo che si è pronti a confrontarsi in modo maturo è meglio stare distanti. Ci vogliamo bene, ma dobbiamo risistemare un po' il passato.

Il "corto circuito" dei social: quando la vita privata diventa intrattenimento

Il caso delle sorelle Valli non è solo una storia di dinamiche familiari irrisolte, ma rappresenta un perfetto esempio di come la sovraesposizione digitale possa deformare persino i legami di sangue. Nell'era delle piattaforme social, dove l'affetto viene misurato in interazioni, un like mancato o una foto di gruppo assente non sono più semplici coincidenze, ma diventano indizi di reato per la corte del web. Il pubblico non si limita ad osservare, ma pretende di giudicare, alimentando una narrazione tossica che spinge le protagoniste all'interno di una trappola: la necessità di difendersi o di conformarsi alle aspettative altrui. Ed è proprio qui che – secondo chi scrive – si consuma il corto circuito. Le incomprensioni nate tra le mura di casa vengono amplificate da migliaia di utenti pronti a schierarsi, creando una rivalità artificiale ma dagli effetti devastanti sulla realtà. Scegliere la distanza, come ha spiegato Beatrice Valli, cessa così di essere un atto di resa e diventa un gesto di maturità e tutela personale: l'unico modo per sottrarre gli affetti più intimi alla logica spietata degli algoritmi.