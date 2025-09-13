Ludovica Valli festeggia il battesimo della figlia Lola con la famiglia: la sorella Beatrice non era presente

Ludovica Valli ha festeggiato il battesimo della terza figlia Lola, avuta con il marito Gianmaria Di Gregorio. Dopo il rito religioso in chiesa, l’influencer ha organizzato un pranzo dedicato alla bambina e curato nei minimi dettagli. Assente la sorella Beatrice, mentre presente Eleonora Valli.

Ludovica Valli ha festeggiato il battesimo della figlia Lola Di Gregorio. La bambina è nata un anno fa ed è la terzogenita della coppia dopo l'arrivo di Anastasia e Otto Edoardo, rispettivamente nel 2021 e del 2023, avuti con il marito Gianmaria Di Gregorio. Assente ai festeggiamenti la sorella maggiore Beatrice, mentre presente Eleonora, come testimoniano gli scatti sui social. Tra le tre i rapporti non sarebbero del tutto sereni.

Il battesimo di Lola, la terza figlia di Ludovica Valli: i dettagli della festa

Come mostrano le immagini e i video condivsi su Instagram, Ludovica Valli ha festeggiato il battesimo della piccola Lola con una cerimonia curata nei minimi dettagli. Dopo il rito religioso in chiesa insieme al marito Gianmaria e alla famiglia, i festeggiamenti si sono spostati al ristorante Ribot Borghetto (Milano) per il ‘Lola Lunch', un pranzo dedicato alla bambina. Per essere certa che tutto fosse perfetto, l'influencer si è affiata a un party planner per l'allestimento, che prevedeva colori pastello come rosa menta e verde, grandi orsacchiotti di peluche, torte e cupcake.

Beatrice Valli assente al battesimo: in che rapporti sono le sorelle

Al battesimo di Lola Di Gregorio non ha partecipato Beatrice Valli, sorella maggiore di Ludovica, che su Instagram nella stessa giornata si è mostrata a un evento organizzato da un'amica e poco prima aveva spiegato di avere la febbre. Presente invece l'altra sorella Eleonora Valli insieme ai figli e sui social ha condiviso il vlog della sua "giornata speciale a Milano". I rapporti tra le tre sorelle Valli non sarebbero dei più stretti, tanto che un anno fa Ludovica aveva raccontato di sentirsi una "spettatrice" delle loro vite e di scoprire solo attraverso i social quando sono insieme. Beatrice Valli aveva invece precisato: "Ludovica e io non abbiamo litigato ma sono molto più legata a Eleonora. Questo non significa che non ci sia per l’una o per l’altra o che non ci sia rispetto".