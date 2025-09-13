Ludovica Valli festeggia il battesimo della figlia Lola con la famiglia: la sorella Beatrice non era presente
Ludovica Valli ha festeggiato il battesimo della figlia Lola Di Gregorio. La bambina è nata un anno fa ed è la terzogenita della coppia dopo l'arrivo di Anastasia e Otto Edoardo, rispettivamente nel 2021 e del 2023, avuti con il marito Gianmaria Di Gregorio. Assente ai festeggiamenti la sorella maggiore Beatrice, mentre presente Eleonora, come testimoniano gli scatti sui social. Tra le tre i rapporti non sarebbero del tutto sereni.
Il battesimo di Lola, la terza figlia di Ludovica Valli: i dettagli della festa
Come mostrano le immagini e i video condivsi su Instagram, Ludovica Valli ha festeggiato il battesimo della piccola Lola con una cerimonia curata nei minimi dettagli. Dopo il rito religioso in chiesa insieme al marito Gianmaria e alla famiglia, i festeggiamenti si sono spostati al ristorante Ribot Borghetto (Milano) per il ‘Lola Lunch', un pranzo dedicato alla bambina. Per essere certa che tutto fosse perfetto, l'influencer si è affiata a un party planner per l'allestimento, che prevedeva colori pastello come rosa menta e verde, grandi orsacchiotti di peluche, torte e cupcake.
Beatrice Valli assente al battesimo: in che rapporti sono le sorelle
Al battesimo di Lola Di Gregorio non ha partecipato Beatrice Valli, sorella maggiore di Ludovica, che su Instagram nella stessa giornata si è mostrata a un evento organizzato da un'amica e poco prima aveva spiegato di avere la febbre. Presente invece l'altra sorella Eleonora Valli insieme ai figli e sui social ha condiviso il vlog della sua "giornata speciale a Milano". I rapporti tra le tre sorelle Valli non sarebbero dei più stretti, tanto che un anno fa Ludovica aveva raccontato di sentirsi una "spettatrice" delle loro vite e di scoprire solo attraverso i social quando sono insieme. Beatrice Valli aveva invece precisato: "Ludovica e io non abbiamo litigato ma sono molto più legata a Eleonora. Questo non significa che non ci sia per l’una o per l’altra o che non ci sia rispetto".