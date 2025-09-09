Alla figlia di Giulia De Lellis danno della “poverina”, lei sbotta e risponde per le rime

L’influencer e imprenditrice interviene in risposta a una follower che aveva dato della “poverina” alla piccola Priscilla, che tra poco nascerà. Le parole a corredo del filmato postato sui social in cui mostra la sua borsa per il parto: “Mia figlia neanche è nata”.

Manca sempre meno al momento del parto di Giulia De Lellis, che tra poche settimane, se non addirittura giorni, darà alla luce la piccola Priscilla, arrivata dall'amore con Tony Effe. Nel frattempo, l'influencer e imprenditrice ha mostrato alle sue followers cosa metterà nella sua borsa per il parto, condividendo consigli utili e accogliendo i suggerimenti di chi già ha vissuto questo importante momento prima di lei. Tra i commenti al filmato, però, ce n'è stato uno che ha suscitato una sua forte reazione.

La risposta di Giulia De Lellis al commento su sua figlia

Tra tutte le cose che porterà con sé in ospedale, De Lellis ha anche mostrato diversi prodotti di skincare. Per questo motivo, una follower ha deciso di risponderle, facendole notare che, a detta sua, "per una neonata non servono assolutamente in ospedale". Ma non è finita qui, subito dopo ha aggiunto: "Poverina, appena entra in questo mondo non dovrebbe già essere esposta a così tante sostanze chimiche", spiegando che nei primi giorni di vita è meglio usare solo acqua. L'influencer allora, è intervenuta personalmente per rispondere: "Mia figlia neanche è nata, non ho mai mostrato neanche mezzo prodotto. Perché le dai della poverina?".

La replica su Tony Effe

Ma quello relativo a Priscilla non è l'unico commento ostile ricevuto dall'influencer a corredo del video della borsa parto. Un altro simile riguarda il compagno Tony Effe, ma non arriva dalla stessa persona. Anche stavolta, però, Giulia ha deciso di intervenire. "La prima cosa che ti serve è un marito esageratamente in gamba", ha scritto un'altra utente, probabilmente da un profilo fake. L'ex di Uomini e Donne e Grande Fratello ha quindi deciso di replicare personalmente con ironia, per smorzare i toni: "Abbiamo anche quello, ma non l'ho messo nella lista", le parole.