“Anni che mostri la tua vita, ora incinta vuoi intimità?”, Giulia De Lellis risponde alle critiche sulla gravidanza

Giulia De Lellis è stata criticata per la scelta di raccontare sui social la sua gravidanza. “Anni che metti in mostra il tuo privato e adesso ti appelli all’intimità?”, è uno dei commenti ricevuti e a cui ha scelto di rispondere. Di recente si era diffusa la falsa notizia che la figlia Priscilla fosse nata.

Giulia De Lellis è tornata a parlare della sua gravidanza e del delicato tema della privacy. Di recente era stata data la notizia della nascita della sua prima figlia, Priscilla, ma era in realtà una fake news. Così la futura mamma era intervenuta su Instagram per commentare l'accaduto: "Questa è una violenza, non fa parte del gossip".

Giulia De Lellis parla della privacy durante la gravidanza

In attesa della nascita della prima figlia, De Lellis continua a mostrare la gravidanza sui social, tra foto e racconto delle giornate. Questa sua modalità di narrazione è stata criticata da diversi utenti, che la accusano di volere privacy in un momento così delicato della sua vita, ma di essere la prima a non farlo. Sotto al suo ultimo post Instagram, un utente ha commentato: "De Lellis chi specula sei tu. Anni che metti in mostra il tuo privato e adesso vuoi rispetto e ti appelli alla mancata umanità è all'intimità?".

Le parole non sono passate inosservate a De Lellis, che è voluta intervenire per fare chiarezza. L'influencer è consapevole di essere un personaggio social e pubblico, ma questo non significa che non possa scegliere cosa raccontare o che non possa avere privacy. A tal proposito ha infatti spiegato: "Scelgo sempre e comunque io cosa condividere ma chi per me. E se non riuscite a capire questo, chi ha un problema siete voi".