Giulia De Lellis interviene sulle fake news sulla sua gravidanza: “Questa è violenza, non fa parte del gossip”

Giulia De Lellis è intervenuta sui social dopo che alcune fake news sulla sua gravidanza sono circolate sui social. L’influencer, in dolce attesa della sua prima figlia, ha pubblicato un lungo sfogo: “Sono una persona con un cuore e dei diritti. Questa è una violenza”.

Giulia De Lellis è in dolce attesa della sua prima figlia con Tony Effe e nei giorni che precedono il parto, i cui dettagli sono privati, ha scoperto alcune indiscrezioni che circolano sul suo conto che hanno scatenato una sua forte reazione. Tra le stories ha pubblicato un lungo sfogo contro chi ha lanciato le notizie secondo le quali sua figlia sarebbe già nata o sarebbe in procinto di nascere. Annunci che spetterebbero a lei, quando desidera. L'atteggiamento di tali utenti social l'ha mandata su tutte le furie. Solo una settimana fa difendeva Alessandra Amoroso per lo stesso motivo, dopo che sui social era spuntata la notizia della nascita di Penelope. Oggi sui social è una furia: "Datevi una ca**o di regolata".

Lo sfogo di Giulia De Lellis

Dopo aver smentito la nascita di sua figlia annunciata da un profilo Facebook che ha postato addirittura l'immagine di una neonata, Giulia De Lellis ha condiviso un lungo sfogo tra le stories nel quale invita a tutti coloro che la seguono e che parlano della sua gravidanza di portarle rispetto. "La gente ha perso completamente il senso del rispetto. Sono scioccata dall'ossessione e dalla follia con cui ci si permette di giocare su qualcosa di così intimo e prezioso come una nuova vita. La bambina nelle foto non è mia figlia, è vergognoso che il suo volto sia stato preso e diffuso ovunque. Chiedo scusa a lei e alla sua famiglia per questa ennesima mancanza di umanità" ha scritto prima di rompere il silenzio su un altro tema che riguarda il suo parto. Nelle ultime ore è circolato lo screen di un messaggio di un utente che annunciava la nascita di Priscilla domani: "Mi stanno arrivando tantissimi messaggi sulla data del mio parto. Il mio. Tutto questo perché avevo detto chiaramente che preferivo tenerlo per me, è un tema delicato, pieno di incognite e condividerlo non farebbe che aumentare la tensione" – ha commentato la De Lellis – "Leggo addirittura ipotesi sul tipo di parto, cose che non sa neanche il mio ginecologo ad oggi. Ma che certi giornalisti o curiosi pensano di poter annunciare. Chissà poi perché, visto che facendo "spoiler" non ci guadagnano nulla. Zero, niente, se non il misero piacere di speculare sulla vita altrui. Sapere che spesso a farlo sono donne e madri mi disgusta ancora di più".

"Prima di essere un personaggio pubblico sono una persona"

L'influencer e imprenditrice ha sottolineato che l'ondata di fake news circolate sul suo conto non c'entra niente con il gossip. "Qui non si tratta di gossip, ma di rispetto. Annunciare al posto di altri una gravidanza, una nascita o peggio ancora una perdita, è violenza. E la violenza più grande è pensare di avere il diritto di farlo solo perché si tratta di "personaggi pubblici". Ha così continuato, spiegando che deciderà lei quando rendere pubbliche informazioni sulla sua gravidanza: "Prima di un personaggio pubblico sono una persona con un cuore, un'anima e dei diritti. Datevi una ca**o di regolata, e portate un contributo migliore a questo mondo che fa già spavento di sé, se proprio non sapete che fare".