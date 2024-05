video suggerito

Ludovica Valli: “Sono una spettatrice della vita delle mie sorelle, scopro dai social quando sono insieme” Ludovica Valli torna a parlare del rapporto con le sorelle Beatrice ed Eleonora. Le tre sono distanti da anni. Ludovica, la minore, via social racconta: “Sono una spettatrice delle loro vite”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

Ludovica Valli torna a parlare del rapporto con le sorelle Beatrice ed Eleonora. Ludovica e Beatrice sono note per avere partecipato a Uomini e Donne. Beatrice fu prima corteggiatrice e poi scelta di Marco Fantini – oggi suo marito e padre di tre dei suoi quattro figli – mentre Ludovica fu scelta per sedere sul trono del celebre dating show condotto da Maria De Filippi. Da anni sono tra le influencer italiane più seguite su Instagram e la loro vita privata continua a destare curiosità, in particolare a proposito del rapporto che le lega.

Ludovica Valli sul rapporto con le sorelle

Proprio poche ore fa, Ludovica è tornata a parlare della mancata vicinanza alle sorelle. Quando le hanno chiesto per quale motivo non abbia trascorso il giorno della festa della mamma insieme a Beatrice ed Eleonora – che sono state insieme – la giovane ha risposto con chiarezza: “Credo di avere risposto spesso a questo tipo di domande ma a prescindere, sono una spettatrice (dopo 26 anni, quest’anno 27esimo anno per scelta mi viene quasi da dire) quanto voi della loro vita. Come il 99% delle volte è successo, ho scoperto dai social che oggi erano insieme. Ma ripeto, a prescindere, va benissimo così. Io sto bene, anche loro vedo che stanno bene. Non dovreste farvi nemmeno voi problemi”.

Beatrice Valli: “Sono più vicina a mia sorella Eleonora”

Come Ludovica, anche Beatrice ha rivelato in più di un’occasione di non essere particolarmente vicina alla sorella Ludovica. Era stata lei stessa – come ha più volte fatto Ludovica – a raccontare la distanza dalla sorella minore. “Non mi piace parlare di certi argomenti. Non che ci sia nulla di male o cattivo ma come in ogni famiglia ci sono rapporti più stretti di altri. Ludovica e io non abbiamo litigato ma sono molto più legata a Eleonora. Questo non significa che non ci sia per l’una o per l’altra o che non ci sia rispetto”. Quindi aveva spiegato di considerare molto vicini anche i figli della sorella maggiore: “Come se fossero i miei figli. Li vivo di più quindi me li godo a pieno”.