Sabrina dopo Temptation trasforma il “palo” di Lory in uno sketch: la strategia per ripulirsi l’immagine

Terminato Temptation Island, Sabrina Soussi è riapparsa sui social con una precisa tattica: trasformare le figuracce in tv in un tormentone. La ragazza gioca la carta dell’autoironia e pubblica uno sketch sull’ormai celebre frase: “Gli do una leccata sul collo”, pronunciata da lei stessa in riferimento al single Lory. Ma l’operazione simpatia si scontra con la realtà dei fatti.

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C’è una regola non scritta nel ritorno sui social post-reality: quando il pubblico ti ricorda per una figuraccia, non scappare e non giustificarti, ma trasformati nel primo meme di te stessa per far finta di aver sempre avuto il controllo della situazione. Sembra esattamente questa la strategia messa in campo da Sabrina Soussi all'indomani della puntata "un mese Dopo" di Temptation Island 2026. Dopo settimane di silenzio e con il profilo temporaneamente disattivato, infatti, la catanese è tornata su Instagram provando a ribaltare la narrazione con un'improbabile mossa di damage control.

Lo sketch in palestra con la frase sul "collo"

Come primo post dopo l'esperienza conclusa, Sabrina ha optato per un video-sketch registrato in palestra con il suo personal trainer. Nel filmato, probabilmente una collaborazione, il preparatore la stuzzica citando alla lettera la frase più virale del suo percorso: "Mi lecchi il collo?". Una battuta che rievoca la serata nel villaggio delle fidanzate in cui la siciliana, incitata dal resto del gruppo, proponeva di dare una leccata sul collo al single Lory, ricevendo in cambio una reazione perplessa da parte del ragazzo. Così, Sabrina gioca la carta dell'autoironia coatta col personal trainer, ridendo di quella sua stessa intraprendenza in tv.

Il momento in cui Sabrina dice: "Vabbè, gli do una leccata sul collo".

Un tentativo d'astuzia comprensibile nell'era dei social ma che, secondo il parere di chi scrive, rivela un evidente corto circuito. Per quanto Sabrina provi a derubricare le sue avance a semplice goliardia, la cronaca del programma ha consegnato al pubblico una realtà ben diversa. Al falò e nello speciale del "un mese dopo", l'ex fidanzata è stata smontata da Giovanni Grazioso, che durante l'ultimo confronto davanti a Filippo Bisciglia ha rispedito al mittente l'umiliazione subita. Nonostante lei abbia provato a recriminargli il lavoro non all'altezza, il fatto di essere un "mammone" e addirittura le sue performance sessuali, infatti, l'uomo ha serenamente dichiarato di non provare più nulla per lei. E che, ciliegina sulla torta, l'unica mancanza che sente è quella per il coniglietto Lea, che i due condividevano.

A demolire l'operazione simpatia di Sabrina ci ha pensato poi lo stesso tentatore Lory. Fuori dal programma, i due non si sono mai più sentiti, come ha confermato lei stessa. Anzi, il single ha continuato ad alimentare sui suoi canali l'idea di essersi sentito imbarazzato dalle sue avances, mettendo persino like ai commenti degli utenti che chiedevano per lui un "trono meritato" a Uomini e Donne. Tentare di cavalcare il meme, dunque, è sicuramente una scorciatoia per ripulirsi l'immagine. Ma quando la distanza tra il siparietto e il "palo" incassato è così abissale, il rischio è uno solo: non risultare affatto simpatici, ma solo incoerenti.