Circondato da bodyguard e da gente che urla il suo nome: l’effetto Temptation Island investe Giovanni Grazioso

Due bodyguard che lo affiancano per evitare “assalti” e gente che urla il suo nome: è quanto accaduto a Giovanni Grazioso, protagonista di Temptation Island, durante una visita ad Adrano, in Sicilia. Colpisce l’espressione frastornata del 31enne. Nemmeno lui si aspettava tanto affetto da parte del pubblico.

É un successo che probabilmente nemmeno lui si aspettava quello che ha investito Giovanni Grazioso dopo la partecipazione a Temptation Island. Un'ondata d'affetto travolgente che lo ha catapultato al centro dell'attenzione generale, trasformandolo in una sorta di santo patrono nel giro di poche settimane. Nei video in basso vediamo come la città siciliana di Adrano ha accolto Giovanni manco si trattasse di una popstar internazionale. Sono due i bodyguard che lo hanno affiancato, uno per lato, per evitare "assalti" mentre le persone intorno a lui urlavano il suo nome, fotocamere alla mano. È comica l’espressione frastornata che si è dipinta sul viso dell’ex calciatore 31enne, evidentemente non abituato a tali folle al punto che sembrava quasi voler scappare.

Come Temptation Island ha trasformato la sua vita

Durante le registrazioni del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, Giovanni era stato duramente criticato dall'ormai ex fidanzata Sabrina Soussi, che gli rinfacciava di accontentarsi del suo lavoro di ambulante. Secondo Sabrina, vendere brioche farcite per guadagni risicati ("circa 20 euro al giorno, a volte nulla", diceva lei) non avrebbe mai permesso loro di costruirsi una famiglia. Per non parlare dell’effetto che avrebbe avuto su di lei la mancanza di ambizione che gli attribuiva. E invece Temptation Island ha ribaltato completamente le carte. Oggi, quel "carrettino del ca***" – per citarla fedelmente – a cui Giovanni è tornato subito dopo la fine delle registrazioni sta facendo la sua fortuna. A ogni suo passaggio tra le città siciliane si formano file di fan in attesa solo di acquistare le sue "nuvolette" e scattare una foto insieme a lui. Secondo le ultime indiscrezioni, grazie alla travolgente popolarità acquisita, Grazioso sarebbe arrivato a incassare fino a 10mila euro a sera semplicemente vendendogli stessi prodotti che vendeva prima.

Perché il pubblico ha adottato Giovanni: la "regola della vittima" non sbaglia mai

Fin dalle prime puntate, Giovanni è stato percepito come la "vittima sacrificale" dell'edizione, una dinamica che spinge sistematicamente gli spettatori dei reality a schierarsi compatti dalla parte del malcapitato. A conferirgli involontariamente l’aureola del santo è stata la ex fidanzata Sabrina che, nell’ordine, ha confessato solo all'interno del villaggio di averlo tradito prima del programma, ha baciato il tentatore Lory, lo ha descritto di fronte a tutti come lo zimbello dei cugini, ne ha criticato le prestazioni a letto e lo ha pure accusato di essere un mammone.

Tempo un mese e lui si è guadagnato sul campo la sua rivincita, innanzitutto grazie all’affetto del pubblico ma anche, e questo è suo esclusivo merito, con la resa dei conti nello speciale che raccontala vita delle coppie un mese dopo. Durante la puntata conclusiva, Sabrina ha ammesso di averlo cercato a telecamere spente per riallacciare i rapporti, almeno in veste d'amicizia. La risposta di lui? L’ha bloccata su whatsapp, sordo alle sue insistenti richieste di vedersi. Un gesto con cui Giovanni ha chiuso definitivamente il capitolo e si è aggiudicato la partita.

Per lui possono aprirsi porte della tv con Uomini e Donne e il GF Vip

Visto l'enorme riscontro di pubblico e l'affetto trasversale che lo circonda (pure troppo, forse) quella a Temptation Island potrebbe essere solo la prima tappa di un percorso televisivo da ex volto da reality. Come accade quasi ogni anno, i casting di Uomini e Donne e del Grande Fratello Vip attingono a piene mani dai personaggi più amati del viaggio nei sentimenti targato Fascino. E Giovanni, grazie a una serie di fortunate circostanze, è in pole position per beneficiarne.