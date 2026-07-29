L’ultimo confronto tra Sabrina e Giovanni a Temptation è un tiro al bersaglio: “Sei un mammone”

Il confronto “un mese dopo” tra Sabrina e Giovanni si trasforma in un’esecuzione pubblica a Temptation Island 2026. Nel tentativo di giustificarsi, lei affonda l’ex senza pietà: dall’accusa di essere un “mammone” fino alle confessioni sul sesso, che avrebbero fatto meglio a restare private. La storia si chiude nel peggiore dei modi e un addio senza ritorno.

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L'ultima puntata di Temptation Island 2026 abbandona la spiaggia e trasferisce il falò nel salotto allestito dalla produzione per la resa dei conti "un mese dopo" tra Sabrina e Giovanni. Un tentativo di riavvicinamento (o di riabilitazione mediatica da parte di lei) trasformatosi, secondo chi scrive, in una vera e propria esecuzione pubblica in prima serata. Tra l'accusa di essere un "mammone con la valigia fatta dalla madre", le recriminazioni sul lavoro da venditore ambulante di brioche, la confessione spietata sulla vita intima con tanto di: "A letto con te fingevo", la coppia ha chiuso definitivamente la storia confermando di voler prendere strade separate.

Se l'intenzione di Sabrina era quella di ripulirsi l'immagine dopo un percorso costellato da scivoloni verbali e avvicinamenti al single Lory, il risultato finale si è trasformato nel più clamoroso degli autogol per la siciliana. La puntata si era aperta con le parole di un Giovanni apparentemente nostalgico, anche se ferito. Ma proprio quando sembrava che la ferita potesse consumarsi nel silenzio, Filippo Bisciglia ha fatto da paciere, proponendo il confronto diretto in salotto.

Le confessioni sull'intimità: "È vero che fingevo"

Invece di fare un passo indietro, la 23enne è partita all'attacco rinfacciando a Giovanni di non averla mai difesa contro le critiche dei social e dei suoi stessi familiari: "Anche con tuo padre non mi hai difesa, alcune persone hanno fatto dei post contro di me e tu potevi intervenire". Da lì in poi, la discussione è completamente sfuggita di mano. Giovanni, risentito per le parole, ha messo l'ex fidanzata di fronte alle sue affermazioni più intime e mortificanti: "Ti sei permessa di dire che fai finta a letto con me, che sono teatrale". Di fronte alla contestazione, Sabrina non ha arretrato di un millimetro, rincarando la dose senza pietà: "Te l'ho sempre detto che sei esagerato", gettando in pasto al pubblico dettagli che avrebbero dovuto restare privati.

Il confronto tra Sabrina e Giovanni davanti a Filippo Bisciglia

La resa dei conti si è poi inevitabilmente spostata sulla famiglia di lui. Sabrina ha tirato in ballo cugini, padre e soprattutto la madre di Giovanni, accusando il ragazzo di essere un "mammone" e tirando in ballo la valigia preparatagli dalla donna. Una provocazione a cui il giovane ha risposto rivendicando l'affetto familiare: "Se fossi stato davvero un mammone me ne sarei andato quando mia madre mi ha detto di lasciarti. Io sono innamorato di mia madre".

Giovanni non ha risparmiato stoccate nemmeno sulla sbandata che la ragazza aveva preso per il tentatore Lory durante il programma. "Non ti voleva", le ha rinfacciato furioso, suggellando il rifiuto del single con una massima in dialetto catanese diventata virale in pochi minuti: “A pigghiasti u dui di mazzi, e a briscula era coppi” (tradotto: "Hai preso il due di mazze, e la briscola era a coppe", a indicare un fallimento totale).

Sabrina gioca la carta del flirt in palestra, ma la rottura è definitiva

Visto l'angolo in cui si era cacciata, Sabrina ha tentato la controffensiva cercando di ribaltare le colpe, accusando Giovanni di averci provato con una ragazza incontrata in palestra. Un'accusa che però non ha sortito l'effetto sperato. A chiudere ogni gioco è stato lo stesso Giovanni, che ha ammesso di non amarla più. Sabrina non ha potuto far altro che prenderne atto: per la coppia non c'è stato alcun margine di ricucitura e entrambi hanno confermato davanti a Filippo Bisciglia la decisione di rimanere ufficialmente separati.