“Meriti il trono a Uomini e Donne dopo il bacio con Sabrina”, il like di Lory di Temptation Island al commento

Il bacio tra Sabrina e il tentatore Lory a Temptation Island non è passato inosservato e ha generato diversi commenti da parte del pubblico. Da una parte c’è chi definisce la ragazza una “vergogna” per aver tradito il fidanzato e aver insistito nel chiedere un bacio, dall’altra c’è chi ritiene che lui meriti il trono a Uomini e Donne dopo “quello che ha sopportato”.

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Sabrina Soussi ha tradito il fidanzato Giovanni Grazioso a Temptation Island. Dopo essere stata rifiutata una prima volta dal tentatore Lory, è riuscita ad avere un suo bacio, ignara però che ci sarebbe stato un secondo rifiuto. Quando le ha chiesto di andare in bagno lontano dalle telecamere per potergli parlare, il ragazzo le ha risposto con un no categorico, preferendo affrontare qualsiasi argomento davanti al pubblico. La stessa Sabrina aveva anche inizialmente negato il bacio, salvo poi essere smascherata dallo stesso tentatore.

L'insistenza di Sabrina e il rifiuto di Lorenzo non sono passati inosservati sui social, dove diversi utenti hanno commentato la dinamica che si è creata. Le critiche sono stata rivolte per la maggior parte nei confronti della fidanzata, che è finita al centro di una vera e propria shitstorm non solo per essersi ‘dimenticata' di Giovanni nel villaggio e avergli mancato di rispetto, ma anche per aver continuato a chiedere un contatto fisico che dall'altra parte è apparso tutt'altro che ben accetto.

Il momento del bacio tra Sabrina e Lory

Una parte del pubblico del programma ha mostrato una certa "solidarietà" nei confronti di Lory per quello che ha "dovuto sopportare", alludendo a un corteggiamento non così tanto apprezzato e desiderato. In particolare, sui social, un commento recita: "Se a settembre non ti danno il trono o la partecipazione al Grande Fratello, scendiamo tutti in piazza a protestare. Tanta stima per te, da donna mi vergogno per lei". Il ragazzo ha messo mi piace alle parole, lasciando intendere di essere d'accordo.

Potrebbe essere proprio la televisione una strada futura per Lorenzo Ferrari, conosciuto nel programma come Lory, che magari potrebbe far parte di Uomini e Donne dalla prossima edizione, come corteggiatore o addirittura tronista. Nessuna informazione è trapelata a riguardo per il momento. Sul suo conto non si hanno molte informazioni, se non che è originario di Verona e lavora come rappresentata commerciale, occupandosi di rifornire prodotti cosmetici per parrucchiere ed estetiste. È anche un grande appassionato di sport, tanto che pratica con regolarità wakeboard e beach volley.

Non si sa ancora quale sarà il suo futuro dopo l'esperienza come tentatore, ma è certo che Sabrina non sarà tra i suoi piani. La ragazza, stando alle premesse, non farà nemmeno più parte della vita del fidanzato Giovanni, che ha richiesto per la terza volta un falò di confronto anticipato ed è intenzionato ad andare via dal programma il prima possibile, rinunciando persino a un faccia a faccia se Sabrina dovesse decidere di non accettare ancora una volta. Il ragazzo è rimasto ferito dalle immagini della fidanzata, che ha commentato con frasi come "che vergogna" e "che schifo". Le sue parole lasciano intendere l'intenzione di una chiusura definitiva nel rapporto, senza possibilità di passi indietro o ripensamenti. Il verdetto però ci sarà solamente nella puntata del 29 luglio di Temptation Island, quando i due protagonisti si troveranno (forse) uno di fronte all'altra dopo settimane lontani e in un nuovo capitolo della loro vita.