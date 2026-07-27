Giulia De Lellis e il rapporto con il padre: “Vivo lontana da oltre 10 anni, piangiamo ogni volta che ci salutiamo”

Giulia De Lellis ha parlato del rapporto con il padre Giulio, a cui è molto legata ma che per via della distanza non vede spesso: “Sono più di 10 anni che abito fuori e mio padre ogni volta che mi vede piange e si emoziona”.

Giulia De Lellis vive lontana da casa da più di 10 anni. L'influencer, 30 anni compiuto lo scorso gennaio, mamma della piccola Priscilla avuta con il compagno Tony Effe, ha lasciato la sua città d'origine Zagarolo (Roma) per iniziare una carriera completamente diversa. Prima l'arrivo a Uomini e Donne, dove si è fatta conoscere come corteggiatrice, poi il mondo dei social e quello del beauty, che l'hanno resa oggi una delle più seguite sui social con milioni di followers.

Allontanarsi da casa poco più che maggiorenne, ha spiegato De Lellis su Instagram, non è stato in alcun modo facile. L'influencer ha dovuto rinunciare alla quotidianità con i genitori e il resto dei parenti, che invece era abituata a vedere praticamente tutti i giorni. Per questo motivo, ogni volta che rientra, il padre Giulio non riesce a trattenere l'emozione. "Sono andata via da casa giovanissima e adesso sono più di 10 anni che abito fuori. Mio padre, ogni volta che mi saluta, che sia dopo avermi vista per 5 minuti o per 10 giorni, si emoziona e fa il piantarello", ha spiegato in una storia pubblicata su Instagram. Per l'influencer è un momento altrettanto toccante, tanto che ogni volta si commuove: "Ogni volta la stessa storia e credo che sarà per sempre così".

I genitori di Giulia De Lellis con quelli del compagno Tony Effe

Per De Lellis la famiglia è una priorità assoluta, che ha sempre messo al centro della vita. Nonostante gli impegni di lavoro e la famiglia che a sua volta ha costruito, è sempre stata accanto ai genitori, soprattutto nei momenti di difficoltà. Nel 2024, ad esempio, si è temporaneamente spostata a Roma per stare accanto proprio al padre, che ha avuto alcuni problemi di salute. Sempre sui suoi canali social, all'epoca aveva raccontato: "Questa cosa mi ha destabilizzato, ci ha fatto prendere un grande spavento". In quell'occasione non ha esitato nemmeno un attimo a mettere in pausa gli impegni lavorativi per concentrarsi sulla famiglia.

Nel loro rapporto, tuttavia, non sono mancate diversità di visione, come quando De Lellis ha spiegato al padre di non voler andare all'università ma di preferire un'altra strada. "Per mio padre, mentalità vecchia, dovevamo solo studiare, non esisteva che dovevamo lavorare", aveva infatti raccontato. Oggi l'influencer è madre da poco meno di un anno e ha costruito la sua famiglia con Tony Effe, cercando di essere una figura presente per la figlia Priscilla, nata lo scorso ottobre. La neo mamma la sta tutelando dall'esposizione sui social per privacy e non la sta lasciando mai sola. Anche il rapper, a cui è legata ormai da alcuni anni e con cui convive a Milano, è un riferimento per la bambina ed è presente per lei nella vita di tutti i giorni e nelle occasioni speciali. In questa prima estate in tre, stanno trascorrendo alcune settimane di vacanza al mare, lontano dalla città e sempre l'uno accanto all'altro.