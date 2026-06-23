Elettra Lamborghini contro chi commenta il suo corpo: “Grassa come un maiale? Siete dei peracottari ossessionati”

Dopo aver ricevuto numerosi commenti sul suo peso e sul suo aspetto fisico, Elettra Lamborghini ha risposto sui social a chi continua a giudicare il suo corpo, denunciando l’ossessione per l’immagine delle donne e la mancanza di empatia.

Elettra Lamborghini è tornata a parlare sui social dopo aver ricevuto l'ennesima serie di commenti sul suo aspetto fisico. Negli ultimi giorni, sotto alcuni suoi post di Instagram, diverse persone hanno osservato come la cantante sarebbe cambiata rispetto al passato, tra chi ha affermato che sia "dimagrita troppo" e chi le ha scritto invece "Credimi, eri molto bella prima con tutta quella bella carnuzza". Di fronte ai continui giudizi sul suo corpo, la cantante ha deciso di non restare in silenzio e ha quindi replicato attraverso alcune story di Instagram, dando libero sfogo alle sue emozioni.

Dalle storie instagram di Elettra Lamborghini

"Mi sono sempre piaciuta", la replica di Elettra Lamborghini

Nelle stories pubblicate sul suo profilo Instagram, Elettra Lamborghini ha criticato duramente l'abitudine (un po' troppo ricorrente) di commentare costantemente il corpo delle donne. "Mi sono sempre piaciuta, in tutti i miei difetti! E soprattutto ci ho lavorato su" ha scritto la cantante, aggiungendo poi: "Siete dei peracottari di ossessionati". Con il suo stile e il suo humor inconfondibile, Lamborghini ha voluto far passare un messaggio molto importante e purtroppo ancora molto attuale. La cantante ha anche sottolineato come il fisico possa cambiare nel tempo e apparire diverso anche molto semplicemente in base a una foto o un'inquadratura, osservando che, indipendentemente dall'aspetto, una donna finisce sempre in qualche modo per essere giudicata: è come se lo sguardo di un pubblico invisibile (o forse poi non tanto) non la lasciasse mai.

Una delle storie di Elettra Lamborghini

Magra, bassa, alta, grassa: i commenti non richiesti vengono espressi alla velocità della luce e sono sempre, tutti quanti, basati sul piacere dello sguardo dell'uomo. Sia che provengano da una donna, sia che li abbia detti un uomo. Alla fine del suo sfogo, Lamborghini ha rivolto un pensiero anche a tutte quelle persone che soffrono nel rapporto complicato con il proprio corpo: "Dove andremo a finire?! Empatia questa sconosciuta! Mi dispiace solo per le persone che sono malate davvero e ci soffrono tanto per messaggi come questi…".