Giorgia ed Emanuel Lo presenti durante un tentativo di borseggio per strada: “Non ce ne siamo accorti”

Giorgia ed Emanuel Lo sono stati ripresi in centro a Roma durante un tentativo di borseggio per strada. A distanza di ore dalla diffusione del video, che è diventato presto virale, sono intervenuti sui rispettivi profili Instagram: “Purtroppo io ed Emanuel Lo non ci siamo accorti di quello che è accaduto vicino a noi. Ci spiace leggere che sia sembrato qualcosa di diverso perché chi ci conosce sa che non siamo persone che si girano dall’altra parte se vediamo qualcuno in difficoltà”.

Giorgia ed Emanuel Lo sono stati ripresi in centro a Roma durante un tentativo di borseggio per strada. Stavano salendo le scale e accanto a loro hanno tentato di sottrarre una borsa a un signore che invece scendeva. Nessuno dei presenti è intervenuto e anche loro sono finiti alla sbarra sul web, tra chi riteneva che la situazione fosse troppo defilata perché se ne potessero accorgere e chi li ha ritenuti responsabili, insieme agli altri passanti, di un mancato intervento.

A distanza di ore dalla diffusione del video, che è diventato presto virale, sono intervenuti proprio Giorgia e il compagno Emanuel Lo sui rispettivi social, condividendo una storia identica su Instagram con la loro versione dei fatti. Non se ne sarebbero accorti, presi nella salita e nelle chiacchiere, e non hanno avvertito alcun pericolo circostante. Prevedibile anche l'amarezza nell'aver letto le critiche online e la diffidenza di chi li ha ritenuti capaci di fare finta di niente di fronte una persona in difficoltà.

Il messaggio è il seguente: "Purtroppo io ed Emanuel Lo non ci siamo accorti di quello che è accaduto vicino a noi qualche giorno fa a Roma, ce ne siamo resi conto vedendo il video online. C'erano diverse persone, stavamo parlando tra di noi e abbiamo sentito solo un signore chiedere ad un altro di non appoggiarsi a lui mentre saliva le scale e l'altro chiedere scusa. Non abbiamo, e aggiungo purtroppo, percepito un pericolo o una situazione in cui fosse necessario intervenire. Ci spiace leggere che sia sembrato qualcosa di diverso perché chi conosce me o Emanuel sa che non siamo persone che si girano dall'altra parte se vediamo qualcuno in difficoltà".