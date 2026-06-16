Giorgia ed Emanuel Lo presenti durante un tentativo di borseggio per strada: “Non ce ne siamo accorti”
Giorgia ed Emanuel Lo sono stati ripresi in centro a Roma durante un tentativo di borseggio per strada. Stavano salendo le scale e accanto a loro hanno tentato di sottrarre una borsa a un signore che invece scendeva. Nessuno dei presenti è intervenuto e anche loro sono finiti alla sbarra sul web, tra chi riteneva che la situazione fosse troppo defilata perché se ne potessero accorgere e chi li ha ritenuti responsabili, insieme agli altri passanti, di un mancato intervento.
A distanza di ore dalla diffusione del video, che è diventato presto virale, sono intervenuti proprio Giorgia e il compagno Emanuel Lo sui rispettivi social, condividendo una storia identica su Instagram con la loro versione dei fatti. Non se ne sarebbero accorti, presi nella salita e nelle chiacchiere, e non hanno avvertito alcun pericolo circostante. Prevedibile anche l'amarezza nell'aver letto le critiche online e la diffidenza di chi li ha ritenuti capaci di fare finta di niente di fronte una persona in difficoltà.
Il messaggio è il seguente: "Purtroppo io ed Emanuel Lo non ci siamo accorti di quello che è accaduto vicino a noi qualche giorno fa a Roma, ce ne siamo resi conto vedendo il video online. C'erano diverse persone, stavamo parlando tra di noi e abbiamo sentito solo un signore chiedere ad un altro di non appoggiarsi a lui mentre saliva le scale e l'altro chiedere scusa. Non abbiamo, e aggiungo purtroppo, percepito un pericolo o una situazione in cui fosse necessario intervenire. Ci spiace leggere che sia sembrato qualcosa di diverso perché chi conosce me o Emanuel sa che non siamo persone che si girano dall'altra parte se vediamo qualcuno in difficoltà".